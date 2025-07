Premian a dos docentes de la UCLM por su estudio de despoblación rural en C-LM con dos nuevas herramientas de análisis

TOLEDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Gema Fernández-Avilés Calderón e Isidro Hidalgo Arellano han sido reconocidos con el Primer Premio Internacional ASEPELT al mejor trabajo presentado en el XXXVIII Congreso Internacional ASEPELT de Economía Aplicada, celebrado en la Universidad de Alcalá. El galardón destaca la calidad científica e innovación metodológica de su investigación sobre la despoblación rural en Castilla-La Mancha.

"La despoblación rural es un fenómeno preocupante en todo el mundo y, cómo no, en España, donde Castilla-La Mancha presenta casos especialmente graves, con municipios que registran densidades de población inferiores a las de Siberia", señalan los autores.

Para analizar este fenómeno con mayor precisión, el estudio ha desarrollado nuevas herramientas que incorporan "un factor clave hasta ahora no considerado: la dependencia espacial, es decir, la influencia que ejercen entre sí los territorios próximos", ha informado la Universidad regional en nota de prensa.

La investigación aplica técnicas estadísticas avanzadas a nivel municipal en el periodo 2000-2021 que analizan grandes volúmenes de datos con un enfoque territorial. Una de ellas es el análisis de componentes principales espaciales, que permite resumir en un solo indicador un gran número de variables que influyen en la despoblación, como el envejecimiento, el acceso a servicios o el empleo.

La segunda técnica utilizada es el krigeado por indicadores, una técnica geoestadística que permite predecir la probabilidad de ocurrencia de un evento en una localización además de estimar valores en zonas donde no hay datos disponibles. "De este modo, se puede generar un mapa continuo que muestra la probabilidad de despoblación en todo el territorio, sin dejar vacíos entre municipios", señalan.

Gracias a estas herramientas, el estudio ha creado un índice que mide el riesgo de despoblación en cada municipio de Castilla-La Mancha, junto con un mapa que identifica con precisión las áreas más expuestas al abandono poblacional. "Esta información puede resultar de gran utilidad para orientar políticas públicas y tomar decisiones estratégicas más ajustadas a las características del territorio", concluyen.

Organizado por la Asociación Internacional de Economía Aplicada ASEPELT, el Congreso Internacional ASEPELT es uno de los principales foros científicos en el ámbito económico de habla hispana. En su trigésima octava edición, celebrada en la Universidad de Alcalá, reunió a más de 300 investigadores de distintas universidades e instituciones nacionales e internacionales bajo el lema 'Objetivo Hambre Cero: Economía, Ciencia y Sociedad'.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones clave como la sostenibilidad alimentaria, el desarrollo rural, las desigualdades territoriales y los efectos del cambio climático, entre otras. En este contexto, el trabajo de los profesores Fernández-Avilés e Hidalgo Arellano ha destacado por su contribución a la comprensión del fenómeno de la despoblación desde una perspectiva analítica rigurosa y por su aplicabilidad práctica en el diseño de estrategias territoriales.

El trabajo premiado, titulado Spatial Depopulation Risk Assessment through Spatial Principal Component Analysis and Indicator Kriging in Castilla-La Mancha (Spain), ha sido aceptado para su publicación en el Journal of Rural Studies, una de las revistas de referencia en el ámbito de los estudios rurales.