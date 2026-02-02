El Premio Abogados de Atocha 2026 recaerá en la UNRWA y se entregará el 26 de febrero en Toledo

Archivo - La directora ejecutiva del Comité Español de la UNRWA, Raquel Martí, posa con Europa Press tras una entrevista, a 17 de octubre de 2024, en Ceuta (España). Martí está en Ceuta invitada por la formación política Ceuta Ya! para hablar sobre la sit - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

TOLEDO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Premio Abogados de Atocha ha recaído este 2026 en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en un acto de entrega el jueves 26 de febrero en el Palacio de Congreso de Toledo a las 18.30 horas.

Lo recogerá la directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí, y a la entrega del mismo asistirá el secretario de CCOO a nivel nacional, Unai Sordo, y la secretaria general del sindicato en Madrid, Paloma López.

Así lo han dado a conocer en rueda de prensa este lunes el presidente de la Fundación Instituto de Estudios Sociales de CCOO en Castilla-La Mancha, Antonio Arrogante, y el secretario regional del sindicato en la región, Javier Ortega.

Con este reconocimiento, CCOO Castilla-La Mancha honra la memoria de los abogados laboralistas asesinados en 1977 en Madrid, en este 2026, cuando se cumplen 49 años de estos asesinatos, tal y como ha recordado Ortega.

El pasado año, este galardón recayó en el actor José Sacristán, y el acto de entrega se celebró en el Paraninfo de San Pedro Mártir de Toledo.

