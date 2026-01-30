El Premio DAMA al Mejor Guión, novedad del Festival Internacional de Cine de Comedia de Cuenca que se celebrará en mayo

Presentación del FICCUE. - JCCM

CUENCA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este viernes se ha presentado en Madrid el Festival Internacional de Cine de Comedia de Cuenca (FICCUE), que celebrará su cuarta edición del 11 al 16 de mayo de 2026 en la capital conquense, consolidando su crecimiento y su proyección nacional dentro del calendario audiovisual español.

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha asistido a la presentación oficial de la cuarta edición del festival, celebrada en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha. El acto ha sido presentado por el director de FICCUE, Javier Muga, junto a la actriz Belinda Washington, que vuelve a ejercer como madrina del festival y será de nuevo la presentadora de la gala.

Entre las novedades anunciadas figura la creación del Premio DAMA al Mejor Guion Ficcue 2026, patrocinado por DAMA, entidad española de gestión de derechos de autor de creadores audiovisuales, reforzando el reconocimiento a la autoría y al trabajo de guionistas. La edición 2026 refuerza también su apuesta por la inclusión, que será protagonista en la dimensión social del festival, informa el Gobierno regional.

FICCUE contará con la participación de personas de AMIAB, entidad en favor de las personas con discapacidad, que además concederá el Premio a la Inclusión.

Además de las proyecciones y de la gala de clausura, prevista para el 16 de mayo, FICCUE 2026 desarrollará durante toda la semana una programación paralela con actividades de networking, charlas, coloquios, encuentros profesionales, visitas guiadas y estrenos en primicia, con el objetivo de facilitar contactos dentro de la industria y reforzar la presencia de profesionales en la ciudad.

El festival impulsará también que cineastas y productoras conozcan Cuenca como posible escenario de rodajes y futuras localizaciones. Asimismo, se ha avanzado la celebración en abril de un acto en la sede de DAMA, con la presentación de la mención de honor y la lectura de nominados.

El director del festival, Javier Muga, ha anunciado que este mismo viernes se han puesto a la venta las acreditaciones y se ha abierto el plazo de inscripción de los proyectos audiovisuales participantes a través de la web Festhome, habiéndose recibido ya más de un centenar de propuestas.

FICCUE cuenta con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Cuenca, el Ayuntamiento de Cuenca y el Consorcio de la Ciudad de Cuenca, así como de empresas privadas como EDICON, Mospresso, Imesa y DAMA.