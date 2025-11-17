La presidenta de la Sala entregará este martes al jurado popular del crimen de Chiloeches el objeto del veredicto

Archivo - Un agente del Servicio de Criminalística (SECRIM) de la Guardia Civil trabaja en el lugar de los hechos, a 15 de abril de 2024, en Chiloeches, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). L - Rafael Martín - Europa Press - Archivo

El juicio con jurado popular por el triple crimen de Chiloeches ha encarado este lunes su última fase después de que, concluida la práctica de la prueba y los informes finales de las partes, la presidenta del Tribunal, María Elena Mayor, haya concedido a los tres acusados su derecho a la última palabra, un trámite que solo D.M.A. ha decidido utilizar.

La magistrada ha confirmado que este martes entregará a los miembros del jurado el objeto del veredicto, momento a partir del cual quedarán aislados para comenzar la deliberación a puerta cerrada.

"La ley les reconoce el derecho a utilizar la última palabra", ha recordado Mayor a cada uno de los procesados antes de interpelarlos individualmente.

Tanto F.P.S., autor confeso de las tres muertes, como C.B.M., acusado de colaborar en el robo que precedió al crimen, renunciaron a añadir algo a lo ya expuesto por sus defensas.

"No tengo nada que añadir, gracias", expresó el principal acusado.

C.B.M. hizo lo propio. En cambio, D.M.A., para quien la Fiscalía solicita tres años y medio de prisión como cómplice del robo pero cuya defensa sostiene que no participó en la planificación, sí pidió dirigirse al jurado.

"Solo quiero decir que lo siento mucho. Estuve en el sitio equivocado con la persona equivocada y, a partir de ese día, intenté hacer lo mejor que pude", declaró visiblemente emocionado.

Tras escuchar a los tres procesados, la presidenta dio por cerrada la fase de práctica de prueba y de informes. "Queda terminada esta parte del juicio", anunció antes de convocar a las partes a las 10.00 horas de este martes.

Después de corregir lo que proceda, el jurado recibirá a las 12.00 horas el objeto del veredicto, momento en el que comenzará su aislamiento para la deliberación.

Escuchadas todas las partes y la última palabra de los acusados, el juicio ha quedado listo para que este martes el jurado reciba el cuestionario que guiará un veredicto clave sobre un crimen que ha ocupado seis intensas jornadas en la Audiencia Provincial de Guadalajara.

CONCLUSIONES DE LAS PARTES ANTES DE LA ÚLTIMA PALABRA

La sesión de este lunes había arrancado con la presentación de las conclusiones definitivas. La Fiscalía mantuvo su petición de prisión permanente revisable para F.P.S., por uno de los asesinatos, y 40 años más por los otros dos, ejecutados --según sostiene-- con alevosía y de forma "sorpresiva".

Para C.B.M. mantiene la solicitud de cinco años por su papel de colaborador necesario en el robo con violencia, mientras que para D.M.A. redujo su consideración a cómplice, con una pena de tres años y seis meses.

La acusación particular, por su parte, defendió que existió un plan conjunto y pidió que C.B.M y D.M.A. sean condenados como cooperadores necesarios, no como simples cómplices mientras que para F.P.S. mantuvo su petición inicial de pena consistente en una prisión permanente revisable y 40 años de cárcel por los otros dos asesinatos.

Las defensas reiteraron sus posiciones: la de F.P.S. ha solicitado penas por un homicidio y dos asesinatos en base a que en el caso de A.E.V., hubo lucha frente a frente y al consumo de drogas del acusado, todo ello mientras que el letrado de C.B.M. ha incidido en la discapacidad intelectual límite de su cliente asegurando que él nunca dijo nada sobre las joyas y el dinero que había en esa casa, y la de D.M.A. ha subrayado que este se desmarcó del plan, colaboró con la Guardia Civil desde el inicio y pasó ocho meses en prisión pese a su rol "secundario".