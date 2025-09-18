Presidenta de TSJCM y fiscal superior asesorarán a la Mesa frente a la trata con fines de explotación sexual de C-LM

TOLEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha ha formalizado la constitución de la mesa técnica para la prevención, sensibilización y actuación frente a la trata con fines de explotación sexual en Castilla-La Mancha, que contará con la asesoría de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, y del fiscal superior castellanomanchego, Emilio Manuel Fernández García.

Según la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, recogida por Europa Press, la Mesa, creada el pasado mes de julio con el objetivo de combatir la trata con fines de explotación sexual, especialmente de mujeres, niñas y niños en Castilla-La Mancha, contará con la consejera de Igualdad, Sara Simón, como presidenta, y con la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Lourdes Luna, como vicepresidenta.

Asimismo, establece que las vocalías de la Mesa Técnica serán nombradas y cesadas por la Presidencia, a propuesta de las distintas Administraciones Públicas y asociaciones de éstas y entidades públicas y privadas que la componen.

De esta forma, quedan nombradas como vocales, como representante de la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Carmen María Zaballos Maqueda; de la Jefatura Superior de Policía Nacional en la región, Guillermo Gallego Mateos; de la Zona de la Guardia Civil, Maria Soledad Gómez Torres; de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, Augusto Castaño Recio; de la Unidad de Valoración Forense en Toledo y Ciudad Real, Blanca Hernández; de la Unidad de Valoración Forense en Albacete, Cuenca y Guadalajara, María Arantzazu García Rico; de la Dirección Territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Juan Díaz Rokiski; del Consejo de la Abogacía, Yolanda López García-Moreno; del Colegio Oficial de Psicología, Olga Moraga Amaya; del Colegio Oficial de la Educación Social, Francisco J. Peces Bernardo; del Colegio Oficial de Trabajo Social, Maria José Ávila Zarco; de la UCLM, Vicenta Rodríguez Martín, y de la Universidad de Alcalá, Encarnación Carmona Cuenca.

Además, provenientes de entidades públicas y privadas sin animo de lucro vinculadas en la lucha contra la trata, contarán con vocalía por Médicos del Mundo, Lourdes Nieto Montero; de Asolación la Sur, Graciela Atencio Rodríguez; de Asociación In Género, María Rosario Porrás Sánchez; de Movimiento por la Paz, María Fernández Fernández; de Fundación Diagrama, María Isabel del Pozuelo Gómez; de Cáritas Diocesana, Virginia Sanz Díaz; del Instituto de la Mujer, Carolina López Rivera, de la Consejería de Bienestar Social; Inmaculada Tello Díaz-Maroto; de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, María Palmira Jerez Plaza; de la Consejería de Fomento, María Salustiana García Alfaro; de la Consejería de Sanidad, María Teresa Marín Rubio; del Sescam, Montserrat Hernández Luengo, y de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Nuria Chust Martínez.

Finalmente, como entes asesores, estarán presentes representantes del Tribunal Superior de Justicia, con María Pilar Astray Chacón como titular, y de la Fiscalía, con Emilio Manuel Fernández García.

Además, queda nombrada Pilar Fernández Jiménez como secretaria de la Mesa.

La Mesa se presenta como un órgano de trabajo interdisciplinar para realizar actuaciones y acciones encaminadas a la eliminación de la trata con fines de explotación sexual; apoyar a las víctimas de esta forma de manifestación de violencia de género contra las mujeres; elaborar la Estrategia de Castilla-La Mancha frente a la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual; y desarrollar un protocolo de coordinación y actuación frente a la trata en la región.