El presidente del Albacete Basket o la directora del CEIP La Paz acompañarán a Saéz para tratar de revalidar la alcadía

ALBACETE, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El actual alcalde de Albacete, Emilio Sáez, volverá a ser el candidato socialista a la alcaldía de la ciudad y lo hace acompañado de su equipo de concejales y con nuevas incorporaciones, entre las que destacan el presidente del Albacete Basket, Jacinto Navarro, la directora del Colegio La Paz, Anabel Garrido, o el secretario general de Juventudes Socialistas, Diego Aroca.

La lista definitiva se conocerá una vez haya finalizado la asamblea de la agrupación local, donde el PSOE de Albacete elegirá a los integrantes de la candidatura socialista. "Lo hacemos con ilusión, con ganas, con entusiasmo, hay de todo, contamos con un grupo de gente que continúa porque creo que lo han hecho muy bien estos cuatro años, pero también se incorporan caras nuevas que tienen ganas de aportar lo mejor de sí para la ciudad", ha señalado Sáez, que espera que la asamblea ratifique su propuesta.

Propuesta que, como ha dicho, mantiene a los siete concejales socialistas que han formado parte del Gobierno local durante estos cuatro años, a excepción del hasta ahora edil de Deportes, Promoción de la Ciudad, Turismo y Comercio, Modesto Belinchón, que por motivos personales abandona el proyecto.

En este sentido, Sáez ha querido agradecerle "todo el tiempo que ha dedicado al partido y a la ciudad". Asimismo, ha dado las gracias a todos los concejales que se presentan con él a la reelección. "Creo que es un reconocimiento a la gente que lo ha dado todo estos cuatro años, que han aprendido y conocen bien los servicios de un Ayuntamiento tan complejo como el nuestro".

No obstante, puede que haya algún cambio de áreas, pero, en definitiva, "van a continuar los siete concejales que me han acompañado", ha incidido.

Sobre las nuevas caras, Sáez ha destacado que llegan para "sumar". "Jacinto Navarro se hará cargo del área de deportes, es una persona que creo que conoce perfectamente el deporte en la ciudad y puede aportar mucho. Lo mismo pasa con Diego Aroca, queremos que la juventud tenga un área propia y no sea una delegación que dependa de un área más grande. Anabel Pérez también es una persona magnífica que puede sumar mucho".

RESPALDO DEL PARTIDO

El por ahora primer edil ha estado acompañado del presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, que ha mostrado su apoyo a la propuesta. "Lo que se elige hoy aquí es el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete para los próximos cuatro años, un equipo continuista que ha iniciado muchos proyectos que merece la pena mantener. Además, viene gente nueva, con un impulso fresco y, evidentemente, cuentan con todo el apoyo de la dirección provincial", ha aseverado.

Del mismo lado, el secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha respaldado la candidatura de Sáez y ha pedido el voto a los albaceteños, asegurando que por cada millón de euros invertido en Albacete durante el mandato de María Dolores de Cospedal y Manolo Serrano (PP), el PSOE con Emiliano García Page, Santiago Cabañero y Emilio Sáez ha invertido 10 veces más.

"Si en Albacete siguen alineadas las administraciones podrá haber inversiones para seguir impulsando la atracción de empresas, revitalizando la ciudad, etc. Es momento de decidir si vamos a dar una oportunidad a los que recortaron, paralizaron y despidieron, o si damos una oportunidad a los que han puesto Albacete en el mapa de las capitales más importantes de España", ha finalizado.