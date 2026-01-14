Presidente Cortes C-LM afea la "soberbia" de Montero con su modelo de financiación "injusto" que "se divorcia del PSOE"

Archivo - El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, en una foto de archivo. - CORTES C-LM - Archivo

GUADALAJARA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha asegurado no compartir la propuesta elevada por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas de cara a perfilar un nuevo modelo de financiación autonómica.

En declaraciones a Europa Press, el líder de los socialistas guadalajareños ha querido poner de manifiesto que el PSOE es "un partido federal", lo cual ha de significar que "escucha a los territorios" y conforma una opoinión tras "haber deliberado colectivamente y haber escuchado las distintas propuestas", evitando el "ordeno y mando".

En su opinión, lo que propone la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es "que quien no quiera este modelo que privilegia a unos frente a otros, que se quede con el modelo anterior", que ya venía siendo "injusto e insuficiente". "Nos da a elegir entre dos males y las cosas no se hacen así".

Propone, por su parte, un debate abierto "primero en el seno del partido", escuchando a las federaciones; y después "escuchando también al resto de partidos políticos para configurar una propuesta definitiva coherente".

Una coherencia que pasa por "defender el principio de igualdad" y no el de ordinalidad, con un sistema "que tienda a ser más igualitario", para que aporte más "quien más tenga" y que reciba más "quien más necesite".

"Yo no quiero que a Castilla-La Mancha le den más, quiero un sistema que sea coherente y homogéneo e igualitario para toda España", ha reiterado Bellido, quien apunta que las regiones se crearon "para organizar el Estado" y para "prestar los derechos de ciudadanía a través de los servicios públicos".

Pone como ejemplo que prestar un servicio en la comarca del Señorío de Molina de la provincia de Guadalajara "es mucho más costoso" que hacerlo en el Corredor del Henares, y es obligación de las instituciones "llegar a atender todos esos servicios".

Por ello, la propuesta del Gobierno es "injusta, equivocada y que se divorcia absolutamente de la tradición del Partido Socialista".

Volviendo a la "reacción" de María Jesús Montero diciendo a las autonomías que no acepten este modelo que pueden volver al anterior, ha asegurado que se trata de una reacción "soberbia" que, como compañero de partido, opina que podría "ahorrarse".