El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, rapeando. - EUROPA PRESS

TOLEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, se ha arrancado este martes a rapear para defender los derechos de la infancia y, ataviado con un gorra del revés y gafas de sol, ha animado a todos asistentes al acto institucional con motivo del Día de la Infancia a terminar haciendo "los discursos rapeando, bro".

Tras las intervenciones del alumnado de los centros educativos de la región CEIP Barranco Cafetero de Villarrobledo (Albacete), CEIP Lorenzo Medina de Valdepeñas (Ciudad Real), CEE Infanta Elena de Cuenca, IES Harévolar de Alovera (Guadalajara) e IES Princesa Galiana de Toledo, Bellido ha querido imitar concretamente a los del colegio valdepeñero, que han interpretado un rap, para dar un toque "divertido" a la sesión.

"Yo soy una persona un poco seria y un poco aburridilla, pero es que vosotros me habéis contagiado", ha admitido Bellido, que ha pedido a todos los presentes en el salón de plenos que hicieran palmas para coger ritmo antes de ponerse a rapear: "quiero que todos los diputados se pongan a rapear, para que Castilla-La Mancha también lo pueda petar. Que la infancia de todo el mundo pueda jugar y todos los derechos de la infancia garantizar".

Tras ser jaleado y aplaudido por este momento, se ha procedido a la lectura del manifiesto conjunto propuesto por Unicef Comité Castilla-La Mancha y por la Plataforma de Organizaciones de la Infancia (POI) de Castilla-La Mancha, por el Día Mundial de la Infancia, con el que se pretende "mirar el mundo con los ojos de la infancia" que son los "ojos que no discriminan".

En él se reafirma el compromiso "con todos los niños, niñas y adolescentes, reconociendo que las decisiones políticas que tomamos son fundamentales para la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible" y "condicionan de forma directa sus oportunidades presentes y futuras".

Se recuerda en el texto que garantizar los derechos de la infancia "no es solo una obligación legal y ética, sino también una inversión imprescindible para el progreso y el bienestar de toda la sociedad" y, tras repasar "contextos" donde los niños siguen sufriendo conflictos y desigualdades, se reconoce que los avances logrados en las últimas décadas no pueden darse por consolidados.

"Por ello, debemos seguir reforzando nuestro compromiso con la cooperación internacional, la acción humanitaria y la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Estos desafíos también están presentes en nuestro entorno más cercano", prestando especial atención a la pobreza infantil y al bienestar emocional.

El texto se centra igualmente en la transformación digital, que presenta "enormes oportunidades para la infancia, pero también nuevos riesgos", apostando por un uso responsable de la tecnología digital; y en garantizar los derechos de todos los niños y niñas que llegan al país en situación de vulnerabilidad.

"Como responsables públicos nos comprometemos a situar a la infancia y la adolescencia en el centro de las decisiones que adoptemos, analizando el impacto que estas tienen sobre sus derechos y bienestar. Nos comprometemos también a escuchar su voz, promover su participación efectiva y rendir cuentas sobre aquellas políticas que les afectan directamente", concluye el texto, que subraya que "proteger a la infancia es proteger el presente y el futuro de nuestra sociedad".

En el acto han intervenido, además de los centros escolares y Pablo Bellido, el presidente de Unicef Comité CLM, Eduardo Sánchez Butragueño; la presidenta de POI CLM, Milagros Figueras Alarcón y la directora general de Infancia, Inma Tello.