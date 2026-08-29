Presidente de las Cortes pide defender el futuro de C-LM "en vez de arrodillarnos ante la demanda de Díaz Ayuso"

GUADALAJARA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, que ha participado este sábado en la XXX Fiesta Ganchera del Alto Tajo, ha asegurado que la región no puede dar una nueva concesión de agua a Madrid "que es mayor que toda la que tienen el Corredor del Henares y la capital de Guadalajara".

Por ello, ha pedido a todas las administraciones, incluido el Ayuntamiento de Guadalajara, que "en vez de arrodillarnos ante la demanda de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, defendamos nuestro futuro, porque si queremos empleo debemos gestionar el agua para nuestros agricultores, turismo e industria".

Desde Poveda de la Sierra, ha pedido unidad de partidos e instituciones de la región para "defender las necesidades hídricas de Guadalajara" y ha reclamado que se priorice el uso en la provincia del agua de los ríos Tajo y Sorbe "si se ven a convertir en riqueza", por delante de las demandas de derivaciones que se hacen desde Levante o la Comunidad de Madrid.

"Si Murcia, Madrid o Valencia necesitan agua para beber, siempre va a haber solidaridad, pero si el agua se va a transformar en riqueza a través de la industria, el turismo o la agricultura, siempre debe quedarse primero donde está", ha asegurado Bellido.

Una defensa de los intereses de la provincia de Guadalajara que ha reclamado a todos los partidos de la región y a todas las administraciones, tanto en lo tocante al Trasvase del Tajo como al sistema del Sorbe.

"Le pedimos al Gobierno de España que sea valiente: ha sido el primero de la historia que ha compartido la visión de Castilla-La Mancha de no trasvasar para quienes reciben el agua sean ricos a costa de los que la ceden: somos solidarios, pero si ese agua se va a transformar en economía primero tiene que hacerlo allí donde está".

En esta línea, según informan las Cortes, ha valorado la demanda de la Comunidad de Madrid de una concesión permanente para el Canal de Isabel II de hasta 8.000 litros por segundo y 50 millones de metros cúbicos anuales del Sorbe, desde la presa del Pozo de los Ramos en la Sierra Norte de Guadalajara a Madrid.

"Respondemos con la misma idea: si es para abastecimiento humano, seremos solidarios; pero no si es para transformar ese agua en riqueza, porque nos empobrecen si nos la quitan".

Bellido ha insistido en que no hay una oposición a que la Comunidad de Madrid desarrolle nuevos proyectos y ha recordado que, de hecho, "se ha expandido y ya bebe del Sorbe y del Tajo".

Respecto a la fiesta ganchera, ha recordado que este oficio hoy desaparecido "define a la comarca" y que en la actualidad "sirve para reivindicar a quienes aquí viven, que se han preocupado además por conservar esta preciosa tradición".

Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional y organizada por la Asociación de Municipios Gancheros del Alto Tajo (Poveda de la Sierra, Taravilla, Peralejos de las Truchas, Peñalén y Zaorejas), en colaboración con la Junta de Castilla-La Mancha y la Diputación, la cita cuenta cada año con una programación durante el fin de semana, aunque el plato fuerte consiste el sábado por la mañana en la recreación de la maderada, recordando el modo en que durante cinco siglos los gancheros trasladaban los troncos aguas abajo del Tajo desde la sierra hasta las factorías en Aranjuez.

Con su itinerancia habitual, este año la cita se ha celebrado en Poveda de la Sierra y ha contado entre las autoridades asistentes con representación de los grupos parlamentarios Socialista y Popular; la directora general de Agua de la Junta de Comunidades, Montserrat Muro; y, entre otras autoridades, alcaldes y alcaldesas de los municipios que conforman la asociación organizadora.