El presidente de la patronal conquense tiene claro que "el tren no va a volver" y pide "no anclarnos en el pasado"

El presidente de CEOE-Cepyme Cuenca, David Peña. - CEOE-CEPYME CUENCA

CUENCA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE-Cepyme Cuenca , David Peña, ha declarado en que en estos momentos la ciudad y la provincia "se enfrentan a importantes retos, como la instalación de importantes empresas, los terrenos de Adif y los remontes al Casco Antiguo ante los que no podemos tener dudas".

En el caso concreto de la urbanización de los terrenos ferroviarios, ha manifestado que "tenemos claro que el tren no va a volver y hay que pasar a la siguiente pantalla", por lo que considera que "todos tenemos que dar un paso al frente, apoyar a los proyectos positivos y no anclarnos en el pasado".

A preguntas de los medios de comunicación sobre el rechazo del Grupo Popular al convenio urbanístico del Plan XCuenca y el levantamiento de las vías del ferrocarril convencional de esos terrenos, Peña ha afirmado que "nos estamos jugando el desarrollo de Cuenca, Tarancón y los pueblos por donde pasaba el tren de los próximos 40 años", así que ha pedido "pensar a largo plazo".

Por ello, Peña ha lanzado una petición pública "para que, en las cosas importantes, los partidos políticos sean capaces de ponerse de acuerdo, porque en 40 años van a pasar varias formaciones por las administraciones", ha recordado.

"Por supuesto que puede haber matices, pero no barreras barreras y posiciones infranqueables que llevan al enfrentamiento y el inmovilismo", ha advertido Peña.

Por otro lado, el dirigente empresarial ha animado a insistir en la expansión de las ayudas al funcionamiento que permiten una fiscalidad diferenciada a las empresas de la provincia de Cuenca y ha pedido unión para negociar en Bruselas el próximo marco plurianual, "porque no podemos permitir que se marque una hoja de ruta que termine con muchos servicios públicos".

Por todas estas cosas, ha pedido firmar "un gran pacto con Cuenca, como se hizo con las ayudas al funcionamiento".