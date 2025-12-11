El presupuesto de la Diputación de Albacete para 2026 crecerá un 25% hasta alcanzar los 175 millones de euros

Presentación del presupuesto de la Diputación de Albacete para 2026. - DIPUTACIÓN

ALBACETE, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha presentado este jueves el presupuesto de la institución para 2026, que ascenderá a un total de 175.225.245 euros, un 25,26% más que el año anterior.

Cabañero ha remarcado que esperan que los presupuestos se aprueben este viernes en el pleno de la Diputación con el consenso de los diez diputados del Partido Popular tras haber negociado con ellos varias enmiendas.

"Tenemos mayoría absoluta en esta casa y podríamos haber hecho unos presupuestos de forma unilateral, pero entendemos que tener el apoyo de 23 diputados en vez de 13 los hacen mejores", ha aclarado el presidente provincial.

Cabañero ha destacado que los presupuestos vuelven a batir un récord de cifras tanto en gasto como inversión, además de estar diseñados específicamente para cubrir "las necesidades de la provincia" y basándose "en las demandas de los propios ayuntamientos".

Además, ha reseñado que el incremento del presupuesto se debe, principalmente, gracias a la liquidación de toda la deuda y al compromiso del Gobierno central con el municipalismo. "Vamos a destinar 0 euros a deuda o intereses en 2026 tras amortizar más de 53 millones en apenas 9 años", ha recordado Cabañero, quien ha añadido que se espera una inversión por parte del Gobierno de España de 143 millones de euros, un 28% que en 2025.

El vicepresidente provincial, Fran Valera, ha explicado el destino presupuestario en cuatro grandes líneas de actuación, siendo la promoción económica y el apoyo a los municipios la principal, con casi 100 millones de euros para "generar puestos de trabajo, actividad económica y prestar mejores servicios en los pueblos".

En este ámbito destacan el plan de empleo y el proyecto Dipualba Protege II, que suman unos cinco millones y medio de euros. La convocatoria para arreglo de caminos rurales dispondrá de dos millones. La iniciativa Dipualba Responde, elaborada para financiar actuaciones en ayuntamientos, recibirá un millón y medio de euros tras una enmienda del Partido Popular. El Sepei y el Parque Móvil sumarán más de 23 millones de euros de cara a la mejora del equipo de los profesionales y de sus vehículos.

La segunda línea de actuación con mayor presupuesto está enfocada en Servicios Sociales y apoyo al Tercer Sector, con casi 28,5 millones de euros de partida. La residencia San Vicente recibirá más de 13 millones de euros, la Unidad de Media Estancia, más de cinco millones, mientras que el Consorcio de Servicios Sociales, "el buque insignia de la Diputación", según ha denominado Valera, obtendrá 4,8 millones para atender a unas 4.000 personas en su domicilio o a través de prestación del servicio de comida.

El Consorcio de Atención Ciudadana, enfocado para asistir a personas mayores en zonas rurales, tendrá un presupuesto de más de un millón de euros.

Para Educación, Cultura y Deportes, se han presupuestado más de 8,7 millones de euros. 1,7 millones serán para las convocatorias de Educación y Cultura y otros 337.000 euros para asociaciones culturales. La institución Cultural Albacete recibirá más de 1,4 millones de euros y el IEA Don Juan Manuel, otro millón de euros. Además, Cabañero ha apuntado el hecho de que esta partida servirá para financiar unas 300 actividades deportivas con las que esperan atraer más de 70.000 participantes a la provincia.

ESFUERZO INVERSOR HISTÓRICO

Por último, el ámbito de Medio Ambiente, Turismo y Desarrollo Rural conseguirá casi 6,5 millones de euros, con un millón dedicado a una auditoría del estado de abastecimiento de agua potable en municipios y más de dos millones al Instituto Técnico Agronómico Provincial.

Cabañero ha asegurado que estos presupuestos suponen un "esfuerzo inversor histórico", con 50 millones de euros destinados tanto a servicios propios de la institución como a través de los municipios. Las nuevas cifras arrojan un gasto por habitante de unos 424 euros, un 16% más que el año anterior, y una inversión de 130 euros por persona, un 115% más.

Algunas de las inversiones señaladas por la Diputación han sido los 30 millones de euros estipulados para el mantenimiento de carreteras o los planes de actuación integrados (PAI) para La Roda y la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, con la intención de luchar contra la despoblación rural, que obtendrán unos 15 millones de euros.

Además, Valera ha remarcado que los trámites urbanísticos para la rehabilitación del Conservatorio de Música "están muy avanzados" con un presupuesto de seis millones de euros para la obra, y ha estipulado que los presupuestos "más allá de las cifras tendrán consecuencias importantes a través de los ayuntamientos", a los cuales han tenido en cuenta en todo momento como "la mejor plataforma para atender los problemas de los ciudadanos".

El vicepresidente ha concluido comentando que el acuerdo con los dos diputados de Vox de cara a los presupuestos "no ha sido posible" tampoco este año, debido a que para el PSOE "no es posible renunciar a líneas fundamentales como la Agenda 2030 o la igualdad de hombres y mujeres".