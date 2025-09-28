La previsión de lluvia obliga a suspender el Rastro Literario de Toledo

TOLEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Libros Viven, entidad organizadora del Rastro Literario de Toledo, ha informado que la edición prevista para este domingo, 28 de septiembre, queda suspendida debido a la alta probabilidad de lluvia durante todo el horario del evento.

"El Rastro Literario trabaja con libros, un material muy sensible a la humedad, y parte de las actividades se desarrollan en el Salón Rico, un espacio patrimonial que debemos preservar. Además, debemos mirar también por la seguridad y el bienestar de todas las personas participantes y asistentes, evitando riesgos derivados de la climatología adversa", señalan en un comunicado, en el que aseguran haber tomado esta decisión "actuando con la máxima responsabilidad".

Avanzan que la próxima edición del Rastro Literario se celebrará ya en el mes de octubre. "Esperamos contar con todos vosotros y disfrutar de la literatura, la cultura y la convivencia en las mejores condiciones", concluyen.