Previsión meteorológica para este jueves en Castilla-La Mancha: descenso notable de las máximas en el Sistema Central

TOLEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves, en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en la mitad sureste de madrugada y alguna nubosidad de evolución en las horas centrales en las zonas de montaña de Guadalajara.

Temperaturas en descenso, que será menos acusado en las mínimas del sureste de Cuenca y este Albacete y que puede ser notable en las máximas del sistema Central y de la Mancha. Vientos flojos y moderados de oeste y noroeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 30 grados en Albacete, entre los 17 y los 30 en Ciudad Real, entre 17 y 28 grados en Cuenca, entre 18 y 29 grados en Guadalajara y entre 18 y 30 grados en Toledo.