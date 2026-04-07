Priego, Beteta, Landete y Cañete ofrecerán servicio de Intervención Móvil de Armas varios días de abril y mayo

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CUENCA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cuenca ha puesto en marcha la Intervención Móvil de Armas en la provincia, iniciativa que asegurará un mejor servicio a los ciudadanos que tengan que realizar trámites en esta materia y residan en territorios dispersos geográficamente y que se encuentren distantes de las localidades donde se ubican las Intervenciones de Armas Fijas (Cuenca, Tarancón y Motilla del Palancar).

Con este nuevo servicio, que se prestará en las localidades de Priego, Beteta, Landete y Cañete, se evita a los conquenses realizar desplazamientos con sus armas y los posibles riesgos que estos suponen en el control y seguridad de las mismas, evitando posibles accidentes, pérdidas o robos durante los trayectos.

Según informa el instituto armado, en el caso de Priego se ofrecerá el día 21, en la avenida Luis Ocaña 30; en Beteta será el día 28, en la calle Isabel la Católica 50; en Landete en la carretera de Santa Sruz 11, y en Cañete en la plaza El Santo 4. EL horario en todas ellas será de 9.30 a 12.30 horas.