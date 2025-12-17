Prisión para el detenido por la muerte de un hombre en Villanueva de Alcardete, a quien imputan asesinato

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Quintanar de la Orden (Toledo) ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido como presunto autor de la muerte de otro hombre de 67 años de edad el pasado 2 de diciembre en Villanueva de Alcardete, a quien se le imputa de manera provisional un delito de asesinato.

Tal y como informan a Europa Press fuentes judiciales, el detenido ha sido puesto a disposición judicial por su relación con el hallazgo del cuerpo de un hombre, el pasado 2 de diciembre, en la localidad toledana de Villanueva de Alcardete.

El detenido ha declarado ante la titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Quintanar de la Orden (Toledo), que estaba de guardia en el momento del hallazgo del cadáver.

Tras tomarle declaración, la jueza instructora ha decretado para esta persona prisión provisional comunicada y sin fianza y se le imputa de manera provisional como presunto autor de un delito de asesinato.

La causa continúa instruyéndose en sede judicial.