Prisión para los 3 detenidos relacionados con el cadáver calcinado en Almadén, a los que se les imputa asesinato

CIUDAD REAL 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez responsable de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almadén ha decretado prisión provisional y sin fianza para tres detenidos por su relación con el hallazgo, en marzo de 2026, del cuerpo calcinado de un hombre en un camino del término municipal de Almadén (Ciudad Real).

Según informa el Tribunal Superior de Justicia en nota de prensa, los detenidos han declarado ante el juez, que abrió diligencias previas en el mes de marzo, tras la aparición del fallecido. Se les imputa de manera provisional como presuntos autores de un delito de asesinato.

De esos tres investigados por delito de asesinato, para uno de ellos el juez ha decretado además prisión provisional eludible bajo fianza de 15.000 euros, por su imputación como presunto autor de un delito contra la salud pública.

En las diligencias previas abiertas se investiga el asesinato y también la posible comisión de un delito de tráfico de estupefacientes.

Durante este jueves, y en el mismo Tribunal de Instancia de Almadén, ha pasado a disposición judicial un cuarto detenido relacionado presuntamente con el mismo caso por tráfico de estupefacientes.

Para esta cuarta persona se ha decretado libertad provisional con la obligación de comparecencia los días 1 y 15 de cada mes, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional. Se le imputa de manera provisional como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Para esta cuarta persona se tramitará la investigación por tráfico de estupefacientes en un procedimiento diferente a las diligencias previas en las que se investiga el asesinato, al no tener relación, inicialmente, con los hechos.