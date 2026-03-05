La producción industrial baja un 3,8% en enero en Castilla-La Mancha, 1,1 puntos más que la media nacional

Archivo - Dos tolvas de reciclado de vidrio en la fábrica de vidrio Calcín Ibérico S.L. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido un 3,8% interanual durante el pasado mes de enero en Castilla-La Mancha, 1,1 puntos más que la media nacional, que se ha reducido un 2,7%, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial aumenta en cinco comunidades autónomas y cae en otras 12. Castilla y León (+5,6%), Galicia (+1,9%) y Andalucía (+1,6%) fueron las que experimentaron mayores incrementos, mientras que en el lado contrario se sitúan La Rioja, Cantabria y Asturias con retrocesos de un 9,4%, 7,5% y un 7,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Castilla-La Mancha ha caído un 3,8%, frente a un descenso del -2,7% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 8,3% con un descenso del 7%en el caso de los duraderos y un 8,4% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 1,9%, los bienes intermedios anotaron un 6,4% menos y los de la energía, un 0,8% más.

