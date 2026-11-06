La producción industrial sube un 0,3% en septiembre en C-LM, 2,2 puntos menos que la media nacional

Industria del plástico. - ANAIP

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 0,3% interanual el pasado mes de septiembre en Castilla-La Mancha, 2,2 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,5%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Castilla-La Mancha y encadena seis meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial crece en doce comunidades autónomas y se reduce en otras 5. Madrid (+8,6%), Murcia (+5,6%) y Andalucía (+5,3%) fueron las que registraron mayores subidas, mientras que en el lado contrario se sitúan Navarra, Extremadura y Cantabria con retrocesos de un 5,5%, 4% y un 3,6%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Castilla-La Mancha se ha incrementado un 1,5%, frente a un incremento del 1,5% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 0,7% con un incremento del 8% en el caso de los duraderos y un 1,2% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 0,6%, los bienes intermedios anotaron un 1,3% más y los de la energía, un 1,2% más.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 2,5% en septiembre en relación al mismo mes de 2025, acelerando en 1,2 puntos el avance que experimentó en agosto, según Estadística.

Con el incremento interanual de septiembre, el más pronunciado desde el pasado mes de julio (+2,6%), la producción industrial encadena siete meses consecutivos de ascensos.

La subida de la producción industrial en septiembre fue resultado de los avances registrados en la energía (+7,1%), la producción de bienes de equipo (+3,2%) y la de bienes intermedios (+2,4%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 4,2% interanual y los bienes de consumo no duradero, un 0,7%.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 2% interanual en septiembre, tasa siete décimas superior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también siete meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada.

En términos mensuales (septiembre sobre agosto) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 0,8%, su mayor avance mensual desde el pasado mes de mayo (+1%).

Por sectores, todos presentaron avances mensuales de su producción. Los bienes de consumo duradero registraron el mayor incremento respecto a agosto (+2%), mientras que los bienes de consumo no duradero experimentaron el menor repunte (+0,3%).