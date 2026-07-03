La producción industrial sube un 12,2% en mayo en Castilla-La Mancha, 11,4 puntos más que la media nacional

Vehículos en la cadena de montaje de la planta automovilística. - David Oller - Europa Press

TOLEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 12,2% interanual el pasado mes de mayo en Castilla-La Mancha, 11,4 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 0,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Castilla-La Mancha y encadena dos meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en siete comunidades autónomas y cae en otras 10. Castilla-La Mancha (+12,2%), Andalucía (+6,6%) y Madrid (+5,3%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Navarra y Aragón con retrocesos de un 10,4%, 9,7% y un 6,4%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Castilla-La Mancha ha subido un 0,4%, frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 8,5% con un descenso del 0,5% en el caso de los duraderos y un 9,1% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 7,8%;, los bienes intermedios anotaron un 1,6% menos y los de la energía, un 59,8% más.

(Habrá ampliación)