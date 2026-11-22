El programa 'Aventura Blanca en Familia' de la Diputación de Toledo volverá a celebrarse del 26 al 30 de diciembre - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo vuelve a apostar por el deporte, el ocio saludable y la convivencia familiar durante las vacaciones navideñas con la puesta en marcha de la segunda edición de la 'Aventura Blanca en Familia'. Una propuesta que ofrece a las familias de la provincia una alternativa para disfrutar de estas fechas compartiendo una experiencia deportiva y de ocio en la nieve.

El programa, impulsado por el área de Bienestar Social, Familia y Juventud, dirigido por el vicepresidente y diputado Daniel Arias, se desarrollará del 26 al 30 de diciembre y ofrecerá cinco días y cuatro noches de actividades en el entorno del Pirineo aragonés, convirtiéndose en una oportunidad para disfrutar de las vacaciones de Navidad de una manera diferente, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Una de las principales novedades de esta edición es el cambio de destino respecto a la primera edición, celebrada en febrero, cuando la actividad se desarrolló en Leitariegos, en León. En esta ocasión, las familias viajarán hasta Formigal, en la provincia de Huesca, donde tendrán lugar las clases de esquí y las actividades deportivas. El alojamiento del grupo estará situado en el municipio de Biescas, en régimen de pensión completa.

La convocatoria contempla un total de 50 plazas, integradas por progenitores e hijos a partir de los cinco años, que estén empadronadas en cualquier municipio de la provincia de Toledo.

El precio establecido es de 80 euros por participante, una cuota que incluye el desplazamiento en autobús desde Toledo, el alojamiento y la manutención en pensión completa, el seguro de accidentes, tres horas diarias de clases de esquí, monitores especializados durante toda la jornada y actividades de animación.

Para hacer posible el desarrollo de esta iniciativa, la Diputación de Toledo destina un presupuesto máximo de 56.700 euros, reafirmando su compromiso con el desarrollo de políticas que favorezcan el bienestar de las familias y faciliten el acceso a alternativas de ocio, deporte y convivencia.

El diputado de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, ha destacado que "desde la Diputación de Toledo queremos seguir ofreciendo a las familias de nuestra provincia oportunidades para compartir experiencias, disfrutar del deporte y crear recuerdos juntos. Esta iniciativa demuestra que es posible acercar actividades que, en muchas ocasiones, pueden resultar difíciles de asumir económicamente, garantizando que puedan participar familias de todos nuestros municipios".

Una oportunidad para todas las familias de la provincia La convocatoria incorpora criterios de valoración destinados a favorecer la igualdad de oportunidades y facilitar el acceso a las familias que más puedan necesitar este tipo de iniciativas. Entre los aspectos que se tendrán en cuenta figuran el nivel de renta familiar, la condición de familia numerosa o familia numerosa especial y la participación por primera vez en los programas organizados por el área.

Asimismo, las bases contemplan un reparto proporcional de las plazas en función de la población de los municipios de procedencia, con el objetivo de garantizar que esta experiencia pueda llegar a familias de toda la provincia.

Las solicitudes podrán presentarse durante los 15 días naturales siguientes al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Toledo. Los interesados podrán realizar el trámite tanto presencialmente, en los registros oficiales, como de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial.

Con esta segunda edición de la 'Aventura Blanca en Familia', la Diputación de Toledo continúa desarrollando propuestas que sitúan a las familias en el centro de sus políticas, ofreciendo alternativas para disfrutar del periodo navideño, fomentar hábitos de vida saludables y favorecer el tiempo de calidad compartido entre padres e hijos.