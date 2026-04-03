Promover el conocimiento técnico y científico del vino, objetivo del Congreso de Enólogos que acoge Toledo este mes

Cartel del 5º Congreso de Enólogos de Castilla-La Mancha. - COLEGIO

TOLEDO 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enología de Castilla-La Mancha (Coeclm) celebrará los próximos 23 y 24 de abril en Toledo el V Congreso de Enología de Castilla-La Mancha, una cita clave para el sector vitivinícola regional que tiene como objetivo promover el conocimiento técnico y científico en torno al vino, así como poner en valor la figura del enólogo.

Durante dos jornadas, el congreso reunirá a destacadas personalidades del ámbito enológico y agroalimentario a nivel regional y nacional.

Enólogos, investigadores, representantes institucionales, denominaciones de origen, asociaciones sectoriales, empresas especializadas y medios de comunicación participarán en un completo programa que combinará ponencias técnicas, catas entre ellas de vinos varietales y vinos sin alcohol, espacios de debate y comidas profesionales.

Según informa el colegio, las actividades se desarrollarán principalmente en el entorno del Laberinto del Rey, en Toledo, donde tendrán lugar las sesiones técnicas centradas en la innovación, las nuevas tendencias en vinificación --como la desalcoholización-- o la gestión del oxígeno la sostenibilidad, soluciones para hacer frente a los desafíos climáticos, la calidad enológica y los retos actuales del sector, la evolución del mercado y las nuevas demandas del consumidor.

El jueves 23 de abril se celebrará la inauguración, a cargo del decano del colegio, Luis Fernández, junto a autoridades y representantes del sector. Seguidamente tendrá lugar la primera jornada de ponencias, la Asamblea del Colegio y una Cena de Gala en el Cigarral El Bosque.

El viernes 24 continuará el programa con nuevas intervenciones centradas en la I+D+i, la planificación estratégica en proyectos vitivinícolas y la innovación en procesos productivos, concluyendo con el acto oficial de clausura.

UN EVENTO DE REFERENCIA CON PROYECCIÓN NACIONAL

Desde el colegio destacan que este V Congreso de Enología de Castilla-La Mancha se consolida como un evento de referencia dentro del calendario vitivinícola español, con una previsión de asistencia de alrededor de 150 profesionales del sector.

"La calidad de sus contenidos y el prestigio de los ponentes garantizan una notable repercusión mediática, con presencia de prensa especializada y cobertura en distintos formatos informativos", sostienen.