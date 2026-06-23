El proyecto de Ley de Espectáculos Públicos de C-LM amplía la regulación en espacios abiertos y controles de acceso

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado, en rueda de prensa, de los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con su departamento, en el Palacio de Fuensalida. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado de que el Consejo de Gobierno de Castilla-La mancha ha aprobado el proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Castilla-La Mancha, con la previsión de culminar su tramitación parlamentaria antes de fin de año.

En rueda de prensa para informar de los asuntos acordados en Consejo de gobierno, el consejero ha destacado que, entre las principales novedades de esta ley, que sustituirá a la actual Ley 7/2011, de 21 de marzo, está la ampliación de la regulación a las actividades en espacios abiertos, incluidas las "raves", el fomento de la participación del sector y el control de acceso a los recintos.

Ruiz Molina sostiene que con esta nueva ley "se da un paso muy importante para actualizar el marco normativo que regula el ocio, los espectáculos y las actividades recreativas en la región, con el claro objetivo de garantizar esos derechos sin que suponga un conflicto con el derecho al descanso de la ciudadanía".

Además, ha justificado la actualización ante la necesidad de adaptar la normativa a los cambios sociales que se han producido en los últimos 15 años, dar respuesta al "vacío legal" existente en relación con espectáculos públicos que se desarrollan en espacios abiertos, como las "raves" o el acceso de menores de edad, así como implementar factores de digitalización y simplificación administrativa.

El consejero ha destacado que el texto aprobado este martes por el Consejo de Gobierno "nace del consenso con todos los actores implicados tras múltiples reuniones" con la Federación de Asociaciones de Hosteleros o la Federación Española de Municipios y Provincias, entre otros órganos.

Entre las principales novedades ha destacado que se amplía el objeto de la ley a las actividades recreativas que se desarrollan en espacios abiertos, fomenta la participación y el diálogo de los sectores implicados y profundiza en una regulación "mucho más detallada" del control de acceso, estableciendo requisitos de habilitación y formación para el personal que ejerce estas funciones.

En este sentido ha detallado que este personal tendrá que sacar un título habilitante que se obtendrá después de superar las pruebas que reglamentariamente se establezcan y que organizará la propia administración regional.

La norma también contempla la aprobación de un plan de inspección, que tendrá carácter anual, regula el régimen sancionador y actualiza horarios y el catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas.