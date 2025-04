Un proyecto de UCLM becado por Junta obtiene 1,6 millones de UE para implementar materiales orgánicos en pantallas OLEDs

Pastor avanza que este miércoles saldrá a información pública el decreto que establece el registro electrónico de los agentes del Sistema de I+D+i regional

Un proyecto de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), liderado por el profesor de la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente y Bioquímica, Mario Gutiérrez, y que fue becado por el Gobierno regional, ha obtenido una financiación de 1,6 millones de euros para desarrollar nuevos materiales orgánicos que sean capaces de emitir luz para luego poder implementarlos como capa luminescente en pantallas OLEDs.

Así lo ha explicado a los medios el mismo Gutiérrez, con motivo de la visita que ha cursado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, a este proyecto, que lleva por nombre 'Hyperfluorescent guest@TADF-MOF Materials for the 5th Generation of OLEDs-HyperFMOF', en el Instituto de Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Moleculares de la Universidad, donde también ha estado el vicerrector de Política Internacional y Alianzas Globales de la UCLM, Raúl Martín.

Este investigador ha explicado que este proyecto consiste en el desarrollo de estos nuevos materiales, que son capaces de emitir luz. "La idea es generar esos materiales con esas características, que sean capaces de emitir luz para luego poder implementarlos como capa luminescente en OLEDs, que son los que actualmente se emplean en pantallas de televisión, en dispositivos móviles y en sistemas de iluminación".

Se utilizan estos materiales, ha dicho, porque permiten obtener colores mucho más vibrantes y, sobre todo, por su "gran" eficiencia energética al tener un consumo muy inferior a los sistemas de iluminación que se empleaban antiguamente como las bombillas de wolframio.

A preguntas de los medios ha concretado que estos materiales, que se llaman 'Metal Organic Frameworks', están formados por una parte orgánica, basada principalmente en carbono, oxígeno, nitrógeno y azufre, y una parte inorgánica, que contiene metales. "Son materiales muy interesantes porque te permiten combinar lo mejor de ambos mundos, lo mejor del mundo orgánico y lo mejor del mundo inorgánico", ha señalado.

LA UCLM, COMPROMETIDA CON LA INVESTIGACIÓN

De su lado, el vicerrector de Política Internacional y Alianzas Globales de la UCLM ha indicado que la institución académica está comprometida con la investigación como muestra de que en el 2024, dentro del marco del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia, ha gestionado 18 subproyectos de investigación con una financiación de más de 30 millones de euros.

Asimismo, ha señalado que contando o repartidos entre los distintos grupos de investigación, la UCLM dispone de más de 290 grupos de investigación y 36 centros e institutos dedicados a la generación del conocimiento y la innovación.

En cuanto al "proyecto de excelencia" que se ha visitado este miércoles, el vicerrector ha apuntado que se trata de uno e los dos conseguidos por la UCLM en la convocatoria del Consejo Europeo de Investigación, el principal instrumento que la Unión Europea tiene para fomentar la atracción del talento científico basado en la excelencia.

El consejero, de su lado, ha manifestado que a lo largo de las diferentes convocatorias que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sacado vinculadas a los proyectos de investigación, en las del 2021 y del 2023, la UCLM ha sido reconocedora de 187 de los mismos, alguno de los cuales han sido "muy importantes" para conseguir "esa fortaleza de trabajo investigador y concurrir también a otra convocatoria europea", como es el caso de la que se ha visitado este miércoles.

Es por ello por lo que ha querido felicitar a Mario Gutiérrez como líder de este proyecto de investigación, que, tras ser financiado en sus origenes por la Junta, ha conseguido esos 1,6 millones de euros de la Unión Europea para el tratamiento de materiales orgánicos y ponerlos "al servicio" de pantallas de dispositivos.

REGISTRO AGENTES DE INVESTIGADOR

En este punto, ha avanzado que este jueves, 3 de abril, dará comienzo el proceso de exposición pública del decreto que establecerá el registro de investigadores y de agentes de investigación de I+D+i en la región, en un mandato que viene desde la Ley de Ciencia de Castilla-La Mancha del 2020.

"Cuando establecimos esa ley, uno de los compromisos que marcamos, y así se lo encomendamos a la Agencia de Investigación de Castilla-La Mancha, era que teníamos que establecer ese registro para que personas físicas, entidades, administraciones, y empresas que desarrollasen o tuviesen proyectos o departamentos de I+D+i para fortalecer ese tejido de investigación", ha argumentado.

Pastor, que ha esperado que este decreto esté listo a lo largo del verano, ha detallado que este proceso de participación pública estará abierto durante 20 días y que, por lo tanto, agentes de investigación, entidades, administraciones y empresas que estén vinculadas a la I+D+i tendrán oportunidad de participar en este decreto "para que, entre todos, fortalezcamos cada vez más todos los agentes de investigación".