PSOE afea que Núñez pierda oportunidad en Madrid para defender el agua o Estatuto e insiste en su "pasión" por Tellado

El portavoz de Empleo y Agricultura del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena. - PSOE

TOLEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha criticado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, no defienda a esta tierra ante los dirigentes nacionales del PP, demostrando, una vez más, que "su pasión es por Tellado" y no los intereses de agua o de financiación de la comunidad autónoma.

Lo que ha demostrado Núñez, según el socialista, es "desaprovechar" la oportunidad que hoy tenía para hablar bien de Castilla-La Mancha en el desayuno informativo al que ha asistido en Madrid, y, al contrario, ha señalado Sánchez Requena en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, "ha hablado mal de esta tierra, como suele hacer ante los dirigentes de su partido".

"Podría haberse dedicado a defender, por ejemplo, que se cumplan las sentencias en materia de agua que dan la razón a Castilla-La Mancha en relación a los caudales ecológicos del Tajo, que es una cuestión de sentido común, de ciencia, pero también de desarrollo económico y de necesidad para los agricultores, para la industria y para los habitantes de Castilla-La Mancha", ha apuntado.

Y ha criticado que no lo haya hecho cuando hay dirigentes y presidentes del PP de comunidades autónomas como Murcia o Levante, "que prácticamente han realizado un llamamiento a que se desobedezcan las leyes, las sentencias y las resoluciones judiciales", ha informado el PSOE en nota de prensa.

Asimismo, ha indicado, Núñez podría haber aprovechado para defender el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, "y no lo ha hecho por seguir plegado a las instrucciones de Tellado", como tampoco ha hablado de la financiación autonómica que necesita la región, que como está demostrado es una de las comunidades más infrafinanciadas del país, ha recordado.

Sánchez Requena ha asegurado que lo que "teme" Núñez es "soliviantar los ánimos de Génova, soliviantar los ánimos de Tellado y que le retire los favores".

Su pasión, por tanto, "no es Castilla-La Mancha, sino Tellado" para ver si así, "haciéndole la pelota, lo siguen manteniendo como presidente del PP regional", a pesar del coste de no defender a esta tierra como sí hace el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sostenido.

"Si Núñez tuviera un proyecto que levantara una mínima pasión y que él sintiera como propio para que la región avanzase, habría hecho todo lo posible esta mañana para defender el agua o el Estatuto porque tenía una oportunidad inmejorable", ha concluido.