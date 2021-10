PSOE afirma que los datos reflejan una recuperación "intensa" en C-LM

TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha afirmado que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos este jueves reflejan una recuperación "intensa" en la Comunidad Autónoma. "Hemos pasado una crisis gravísima", ha añadido.

En rueda de prensa, el portavoz de Empleo del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha indicado que se ha conseguido rebajar la tasa de paro en 12 puntos desde que Emiliano García-Page preside la región.

El portavoz socialista ha destacado varios datos positivos en la Comunidad Autónoma como que el numero de parados es el más bajo desde el año 2008 o que la tasa de paro entre las mujeres es también la mas baja desde el 2008.

Así, ha señalado que el Gobierno regional estaba convencido de que lo público tenía que "tirar del carro" y que se está demostrando que es así como se sale mejor de la crisis. "Hay 45.000 ocupados más que al principio de la legislatura y se reafirma el compromiso de Page de que el COVID no iba a va ser un obstáculo para los compromisos adquiridos".

Por contra, ha indicado que al PSOE le llama la atención que con estos datos "incontestables", el PP se ha quitado "su careta de Halloween" para mostrar su "versión más terrorífica" presumiendo de su pasado de "desempleo, recortes y terminar el gobierno con 50.000 parados más y 80.000 ocupados menos".

"No nos parece bueno para la región que con estos datos y la recuperación económica, el PP se quite esa careta y presuma de recortes y de Cospedal. Al final, lo que está trasladando es que no tiene un proyecto de futuro y que su futuro es, a su vez, su pasado", ha concluido.