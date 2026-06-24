PSOE afirma que con Guarinos la capital es una ciudad que "paga más para vivir peor" y afea el acto de Casa del Cuento

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía de Luz. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía de Luz, ha realizado este miércoles su propio balance de los tres años de gobierno de PP y Vox en la capital alcarreña, y ha asegurado que la gestión de la alcaldesa, Ana Guarinos, ha supuesto una "transformación a peor" de la ciudad y que los vecinos "pagan más para vivir peor".

En una comparecencia ante los medios en la Plaza Mayor, De Luz ha respondido al balance realizado la pasada semana por el equipo de gobierno, cuestionando que exista la mejora de servicios públicos y de calidad de vida que defiende el Ejecutivo municipal.

La dirigente socialista ha vinculado su crítica al incremento del IBI, la implantación de la tasa de basura y la ampliación de la zona azul, además de advertir sobre una posible subida futura del precio del transporte urbano.

La portavoz socialista ha considerado insuficiente el anuncio de congelación fiscal realizado por Guarinos para el próximo ejercicio, al entender que no compensa el esfuerzo económico realizado por los ciudadanos durante estos años ya que, entre otras cosas, ya lo había subido un 20%.

Asimismo, ha denunciado problemas de limpieza, plagas de ratas, conflictos laborales en servicios municipales, deficiencias en el transporte urbano y falta de inversiones en instalaciones deportivas.

De Luz también ha puesto en duda los porcentajes de cumplimiento del programa electoral exhibidos por el gobierno municipal y ha sostenido que la ciudad no percibe los avances que refleja el balance oficial.

En este contexto, ha defendido la actitud constructiva de su grupo y ha asegurado que el PSOE ha ofrecido colaboración al Ejecutivo local en numerosas ocasiones.

La portavoz socialista ha dedicado parte de su intervención a criticar la, a su juicio, inauguración de la Casa del Cuento y la Casa Museo de Carlos Santiesteban celebrada este martes.

En su opinión, la alcaldesa actuó de forma "sectaria" al no invitar al resto de grupos políticos ni reconocer el papel desempeñado por otras administraciones en la financiación del proyecto.

Según ha señalado, la actuación fue impulsada durante el mandato del anterior alcalde, Alberto Rojo, y contó con financiación procedente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de fondos europeos.

Por ello, ha reclamado una mayor colaboración institucional y ha instado al Ayuntamiento a culminar la puesta en marcha del espacio mediante su equipamiento y la definición de un modelo de gestión.