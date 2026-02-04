PSOE y AIKE solicitan la comparecencia de Guarinos en comisión para que dé explicaciones sobre Protección Civil

GUADALAJARA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales PSOE y AIKE han registrado este miércoles un escrito en el Ayuntamiento de Guadalajara solicitando, con carácter de urgencia, la convocatoria de la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos, encargada, según acuerdo plenario de 28 de junio de 2023, de abordar asuntos de seguridad.

Como único punto del orden del día, ambos grupos --tal y como han informado en nota de prensa-- requieren la comparecencia de la alcaldesa, Ana Guarinos, en relación al nombramiento, en julio de 2024, según decreto 2024/7023, del jefe de la Agrupación de Protección Civil del Ayuntamiento de Guadalajara, del mantenimiento de dicho nombramiento hasta enero de 2025 y de la situación que atraviesa dicha Agrupación Local, según reza el escrito.