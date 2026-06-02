PSOE celebra "un nuevo récord" de empleo en C-LM frente a un PP que se "inventa cada día una ocurrencia"

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar - PSOE

TOLEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha celebrado este martes "un nuevo récord de empleo" en la región, que además cuenta "con la cifra más baja de desempleo de los últimos 18 años", frente al "drama del PP, que tiene que inventarse cada día una ocurrencia", ha añadido.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, ha valorado los datos del mes de mayo publicados este martes por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y ha subrayado que se trata de datos "positivos, para celebrar y de los que sentirnos muy orgullosos", porque tienen mucho que ver con las políticas que se aplican en Castilla-La Mancha y con la 'fórmula Page' que resalta un día tras otro el PSOE "porque está visto que funciona".

Hoy hay en Castilla-La Mancha 814.280 personas afiliadas a la Seguridad Social, tras haberse aumentado en el mes de mayo en 9.942 cotizantes, y haberse experimentado una reducción del paro de 1.682 personas, 7.663 personas desempleadas menos que hace un año.

"Desde hace 11 años este Gobierno está empeñado en que Castilla-La Mancha crezca económica y socialmente, y estas cifras de empleo hablan del buen ritmo que atrae a familias a vivir en esta región, que hace que retorne talento a Castilla-La Mancha, y que se atraigan empresas", ha sostenido.

Y a la vez, ha lamentado Abengózar, se entiende "el drama" del PP de Castilla-La Mancha, que, ante cada cifra positiva, ante cada nuevo récord, "no hacen otra cosa más que inventarse bulos para intentar tapar la buena gestión que se está haciendo en esta región, y no dan abasto", ha criticado.

A preguntas de los periodistas, la portavoz del grupo socialista, ha recordado que los bulos "forman parte de la dinámica" de los 'populares' que, por cada buen dato tienen "un bulo nuevo", ha añadido, si bien ha recordado cómo esta tierra viene encadenando datos positivos en todos los ámbitos y, el empleo no es una excepción.

"Ese es el drama del PP, tener que inventar cada día un bulo para tratar de tapar lo que en Castilla-La Mancha es una realidad", ha zanjado.