PSOE CLM recibe con "con tristeza" la entrada de la UCO en Ferraz y defiende que en el partido hay mucha gente "honrada"

La diputada socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez - PSOE

TOLEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez ha asegurado que el PSOE castellanomachego recibe "con mucha preocupación y con mucha tristeza" la entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz.

"Estas noticias nos duelen mucho", ha sentenciado la parlamentaria del PSOE preguntada al respecto en la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en Toledo.

Y "nos duelen", ha dicho, porque "hay muchas personas que están representando al PSOE en toda la región", que son "honradas" y que tienen un trabajo "digno", y que, según ha recalcado, "cada día están luchando por mejorar el día a día de su tierra".

"Duele mucho escuchar que estas noticias puedan opacar todo ese trabajo honrado y honesto que hacen todos los militantes, alcaldes, alcaldesas o diputados", ha afirmado la portavoz socialista, quien ha pedido que se esclarezca lo antes posible este caso.