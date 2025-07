PSOE destaca 10 años de "avances, coherencia y valentía" de Page frente a la "cobardía, hipocresía y recortes" del PP

TOLEDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha destacado "los diez años de avances, coherencia y valentía de Emiliano García-Page como presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha frente a la cobardía, la hipocresía y los recortes que efectuó el PP en sus cuatro años de gobierno".

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, y aprovechando que se cumple el aniversario de la primera toma de posesión del presidente Page, ha reseñado el "cambio" que ha supuesto en la forma de hacer política en Castilla-La Mancha, especialmente en lo que a "diálogo y escucha para llegar a acuerdos" se refiere.

"Hemos pasado de esos años de recortes donde se cerraban urgencias, donde se cerraban centros de salud, a abrir hospitales, a reforzar los servicios públicos desde el punto de vista sanitario, donde se cerraban escuelas rurales que implicaba al final casi la desaparición de los pueblos, a abrir más escuelas que los cierres que hizo la señora Cospedal", ha trasladado.

Igual que se ha pasado de despedir a interinos, "en una misma mañana Cospedal llegó a despedir a más de 500 interinos", a contratar personal sanitario, médicos, enfermeros, enfermeras, profesores o personal de ayuda a la dependencia, es decir, "mejoras en los servicios públicos, mejoras en la atención sanitaria y educativa con un objetivo claro: mejorar la vida de la gente", ha aseverado.

Además, ha puesto de manifiesto que son diez años en los que se ha contado con el respaldo mayoritario de la ciudadanía, "una ciudadanía que aún sigue dando ese apoyo y avalando las políticas del presidente de Castilla-La Mancha", ha informado el PSOE en nota de prensa.

Tita García ha aludido, en este punto, a las últimas encuestas publicadas, en las que la ciudadanía castellanomanchega "avala las políticas del presidente Page", un líder "querido y consolidado" y con un "método propio", el 'método Page' que "funciona y que hace que Castilla-La Mancha vaya creciendo en todos y en cada uno de los indicadores. Y un método Page que demuestra que otra forma de hacer política era necesaria en Castilla-La Mancha", ha remarcado.

CONGRESO DEL PP

Por otro lado, estos diez años de gobierno han sido también de "cobardía" del PP, ha subrayado Tita García, en referencia a que el presidente de los 'populares', Paco Núñez, ha sido incapaz de defender lo que se ha hecho bien en la región y ha actuado con una "hipocresía" que, ha criticado, "va a continuar este fin de semana en el Congreso nacional del PP".

Una cita en la que se "teme" que Núñez "no va a ser capaz de anteponer Castilla-La Mancha a las siglas del PP". "Esto lo que pone de manifiesto es que nuevamente el PP va a ir a un congreso donde su líder en la región, el señor Paco Núñez, no tiene un proyecto claro para esta tierra, y por supuesto, no tiene valentía para defenderla", ha criticado.