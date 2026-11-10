El PSOE de Guadalajara plantea una campaña de "escucha" con cinco grandes actos por toda la provincia

El secretario de Organización del PSOE de Guadalajara y director de campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Rafa Esteban. - PSOE

GUADALAJARA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Guadalajara y director de campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Rafa Esteban, ha presentado este martes la estrategia electoral de los socialistas, que estará marcada por la "cercanía, la escucha" a la ciudadanía y la celebración de cinco grandes actos repartidos por distintos puntos de la provincia.

En una rueda de prensa celebrada en la sede provincial del partido, Esteban ha explicado que los socialistas quieren desarrollar una campaña centrada en las necesidades de Guadalajara y sus municipios, para lo que prevén contactar con más de 1.500 colectivos y asociaciones, además de trasladar sus propuestas por todo el territorio.

El despliegue incluirá cinco actos principales en Molina de Aragón, Sigüenza, la Alcarria Alta, el Corredor del Henares y Guadalajara capital, que se desarrollarán durante los 14 días de campaña.

En ellos, el PSOE quiere abordar cuestiones como el agua, la despoblación, la agricultura y la ganadería, la caza y la pesca, el desarrollo económico, la ciencia, la tecnología, la cultura y el turismo, así como la candidatura del paisaje del Río Dulce y el Río Salado a Patrimonio Mundial de la Unesco.

La defensa de los servicios públicos, las soluciones al acceso a la vivienda y al transporte, especialmente para los jóvenes, y la garantía de unas pensiones públicas y suficientes para los mayores serán también algunos de los asuntos que centrarán los mensajes socialistas.

Esteban ha defendido asimismo la necesidad de que la campaña se desarrolle desde el debate y la contraposición de propuestas, alejándose de los insultos y los enfrentamientos.

En este sentido, ha anunciado que los cabezas de lista socialistas al Congreso y al Senado, María Jesús Merino y él mismo, respecticamente, han aceptado participar en el debate electoral propuesto por Nueva Alcarria y Guadalajara Televisión, aunque ha indicado que todavía no les consta la confirmación del resto de formaciones políticas.

"La gente nos exige menos ruido y más soluciones", ha afirmado el responsable socialista, que ha pedido una política "tranquila" y basada en el respeto.

La campaña arrancará en la noche del próximo jueves, 12 de noviembre, a las puertas del parque de la Concordia de Guadalajara.

En cuanto a los objetivos electorales, Esteban ha defendido la necesidad de conseguir una mayoría amplia que permita aplicar políticas progresistas y ha apelado a la coalición Senado de Progreso, integrada por dos candidatos del PSOE y una representante de Verdes Equo, para reforzar la representación progresista en la Cámara Alta.

Preguntado por la presencia de dirigentes nacionales en los actos, ha evitado avanzar nombres al considerar que las agendas pueden sufrir cambios. "No seré yo el que pueda decirle si van a venir ministros, si va a venir el presidente o va a venir un secretario de Estado", ha señalado, indicando que los actos se anunciarán conforme se vayan concretando.