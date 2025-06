PSOE e IU volverán a pedir en el pleno de Toledo el apoyo unánime al colectivo LGTBI y a los derechos humanos

TOLEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Pedro Jesús López, y el concejal del Grupo Municipal IU-Podemos, Txema Fernández, han dado a conocer este lunes desde la plaza del Ayuntamiento de Toledo la moción conjunta que presentarán en el pleno del próximo viernes con motivo del Día Internacional del Orgullo que se conmemora cada año el 28 de junio.

En declaraciones a los medios, Pedro Jesús López ha denunciado que, a pesar de que los actos y actividades de la semana 'Toledo Entiende' ya se han iniciado, "seguimos sin bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento".

Para el socialista existe un único responsable, el alcalde Carlos Velázquez, que como primer regidor de la ciudad podría poner si quisiera, este símbolo de la igualdad, la diversidad y lo derechos humanos.

Así, ha lamentado que, en dos años de legislatura, será la tercera vez que el alcalde del PP asuma como propios los postulados de la ultraderecha y se niegue a visibilizar a un colectivo que sigue sufriendo hoy en día discriminación y delitos de odio, ha puntualizado el edil, rememorando que una de cada cuatro personas en España sufre este tipo de delitos que deben ser condenados. "No vamos a permitir que este Ayuntamiento, por culpa de PP y VOX, retroceda 40 años".

A este respecto, el concejal socialista ha recordado la negativa del PP a aprobar hace 20 años la Ley de Matrimonio Igualitario, interponiendo incluso recursos para que no saliera adelante. Ante esto, ha dicho que "no nos puede sorprender que un alcalde del PP vote en contra de los derechos del colectivo LGTBI, en contra de los derechos humanos, así que la culpa de lo que está pasando", ha insistido, "tiene solo un nombre y es Carlos Velázquez".

CHANTAJE Y POLÍTICAS RETRÓGRADAS

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Txema Fernández, ha resaltado que la moción no es un gesto para que se vote en pleno sino una manifestación pública para que en la ciudad se hable de lo que no quiere hablar el equipo de Gobierno de PP y Vox. "No quieren hablar de derechos humanos y la bandera es mucho más que un símbolo de un colectivo es un símbolo de la defensa de los derechos humanos de un colectivo que se siente permanentemente agredido".

En relación a la colocación de la bandera en la balconada del edificio del Ayuntamiento, Fernández ha condenado el "chantaje" con el que el equipo de Gobierno intenta someter la voluntad de los grupos de la oposición y recuerda que la negativa de IU a pancartas de asociaciones que promulgan incumplir la ley de interrupción voluntaria del embarazo no puede justificar el rechazo a colocar ahora un símbolo que defiende los derechos humanos.

De hecho, ha matizado, mañana se votará en Junta de Portavoces, "y pediremos que sea a mano alzada, para que quede claro si el Partido Popular quiere o no quiere la bandera, porque sabemos que dentro del ideario retrógrado de Vox no tiene cabida la defensa de los derechos humanos del colectivo LGTBI pero queremos saber cuál es la postura del alcalde de Toledo".

El concejal de IU ha subrayado que la moción debería ser una declaración institucional en apoyo al colectivo LGTBI, pero consciente de la línea política retrógrada de los "partidos que nos gobiernan en la ciudad", ha afirmado, para agregar que "vamos a seguir peleando porque se sigan reconociendo ni más ni menos que los derechos humanos de este colectivo" y para que todos los grupos municipales se posicionen "sobre en qué punto de la historia están en defensa de estos derechos humanos".

CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL LGTBI

Al no contar con el apoyo de todos los grupos políticos, el Ayuntamiento no puede llevar a cabo una declaración institucional, de ahí que PSOE e IU-Podemos presenten esta moción conjunta que comprende ocho puntos. El primero, la colocación de la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento como símbolo institucional del compromiso municipal con los derechos LGTBI.

Del mismo modo, solicitan la creación del Consejo Municipal LGTBI, con participación efectiva del movimiento asociativo local, para asesorar, proponer y evaluar las políticas públicas de diversidad sexual y de género, y una reserva presupuestar estable para política pública LGTBI, incluyendo subvenciones a entidades, actividades culturales y formación a cuerpos de seguridad y funcionarios públicos.

También proponen el desarrollo de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, en todos aquellos aspectos que competan al ámbito municipal con formación del personal municipal en diversidad sexual y de género, la implantación de programas de sensibilización y educación en centros escolares y la puesta en marcha de planes contra el acoso y la violencia LGTBIfóbica.

Entre otras propuestas, están también el impulso de campañas institucionales de sensibilización LGTBI durante todo el año, especialmente en fechas significativas como el Día del Orgullo, el Día contra la LGTBIfobia, el Día de la Visibilidad Trans, etcétera; la denuncia pública desde el Ayuntamiento de toda expresión de odio o discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, y la elaboración de un Plan Municipal por la Diversidad y la Igualdad LGTBI 2025-2029.