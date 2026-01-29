PSOE de C-LM acusa de "hipocresía" al PP respecto al campo: "Se manifiestan contra sí mismos"

El diputado del PSOE en las Cortes de C-LM Antonio Sánchez Requena. - PSOE

TOLEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha acusado este jueves de "hipocresía" al PP regional con el campo, y ha señalado que, con su presencia en las manifestaciones de este jueves, los 'populares' "se están manifestando contra sí mismos", pues han jugado un papel protagonista en Europa tanto en el acuerdo de Mercosur, como en los recortes en la Política Agraria Común (PAC).

El portavoz de Empleo y Agricultura del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Antonio Sánchez Requena, ha criticado en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, los mensajes "vacíos e hipócritas" de quienes, como desde el PP y Vox "se consideran defensores del campo, pero no tienen nada más que un eslogan".

Lo ha contrapuesto a las medidas que ha tomado el Gobierno de Castilla-La Mancha para, desde el diálogo, contribuir a los retos que el sector tiene en esta tierra, como el relevo generacional, por ejemplo, estando al frente en incorporación de jóvenes al campo; pero también la apuesta por el regadío, donde se han hecho más inversiones que nunca, o con ayudas para la modernización de las explotaciones agrarias, según ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

Y, por ello, ha reivindicado "el método Page", el del "diálogo, el consenso y la búsqueda de soluciones" a los retos y desafíos que puedan tener los sectores productivos de nuestra región.

Sánchez Requena ha argumentado que el Gobierno encabezado por el presidente Emiliano García-Page siempre ha valorado que la actividad del sector primario es importantísima para el desarrollo económico y para la fijación de población, y de ahí que los agricultores y ganaderos sepan que pueden encontrarlo en la "coherencia".

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno regional ha sido el primero en plantearle a la nueva Comisión Europea cuál es el modelo de política agrícola que necesita la región, así como "desde el primer momento, los socialistas europeos, con la eurodiputada Cristina Maestre han planteado las principales objeciones al proyecto de PAC, que tanto perjudica a nuestros agricultores y ganaderos".

Un proyecto que, ha insistido, "está instigado y aprobado por los socios o los partidos hermanos de quienes hoy se están manifestando de forma hipócrita y, por tanto, apoyándose en agricultores y ganaderos y no apoyándolos, que es en lo que está centrado el Gobierno de Page", ha trasladado.

De hecho, ha recriminado, el PP "tiene a Gabriel Mato, su eurodiputado, como ponente de Mercosur, responsable de defender estas cuestiones. Por lo tanto, una vez más se destaca aquí la hipocresía del PP de Castilla-La Mancha", ha sostenido, al tiempo que ha señalado a Núñez que "si fuera valiente, en vez de hacer proclamas vacías en contra, iría a Génova o a Europa a alzar la voz".

Del mismo modo que ha considerado que es "sorprende" tener que escuchar semana tras semana o casi día tras día, a "Paco Bulos" hablar mal de la región de forma injustificada, y "no es aceptable, que, porque el PP no tenga proyecto político y su líder no sea capaz de convencer a los castellanomanchegos, en lugar de buscarse otro líder, se lo permita".