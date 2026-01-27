PSOE C-LM asegura que desde que gobierna Page "cada día hay menos paro y más empleo" en la región

La portavoz del PSOE en las Cortes de C-LM, Ana Isabel Abengózar. - PSOE

TOLEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha celebrado este martes que desde que gobierna Emiliano García-Page, "cada día hay menos paro y más empleo en la región", en una valoración de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025, que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, ha llamado la atención sobre que cada día, en esta tierra, se crean 60 empleos nuevos, una situación que dista mucho de la época de gobierno del PP, "cuando cada día que amanecía se destruían más de 40 empleos. De modo que yo creo que son datos a celebrar y que, desde luego, no son fruto de la casualidad".

Abengózar ha sostenido que es debido al diálogo, a la estabilidad política institucional que se vive en Castilla-La Mancha y, por tanto, al acuerdo con los agentes sociales, lo que da como resultado también otras cifras como el crecimiento de la ocupación laboral en un 4,3 por ciento el aumento de la población y de la economía o de la confianza empresarial, entre otros índices.

Datos que motivan al Gobierno autonómico a seguir trabajando en la misma línea, ha subrayado, porque se ha pasado de "liderar los peores rankings a reducir el paro que había en 2015 a más de la mitad", y que desmienten al PP regional, ha añadido, "aunque traten de tapar el sol con un dedo".

Y en este punto ha insistido en que Castilla-La Mancha "no ha dejado de crecer" en estos últimos diez años. "Tengo que recordarle al PP que en Castilla-La Mancha ya no nos levantamos cada día sabiendo que hay más gente en el paro, sino todo lo contrario, que, cada día, 35 personas salen del paro gracias a las políticas que aplica el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha sostenido.

Asimismo, según ha informado el PSOE en un comunicado, ha reprochado al PP que no acompañe a los gobiernos socialistas en su propósito de aumentar políticas sociales "necesarias y coherentes", por ejemplo, con la convalidación del decreto-ley de revalorización de las pensiones, ante lo que los 'populares' van a votar en contra.

"Lo que están votando es en contra de los derechos de nuestros pensionistas. Esa es la única realidad. Lo vistan como lo quieran vestir, están votando, una vez más, en contra de políticas sociales que mejoran la vida de las personas", ha concluido.