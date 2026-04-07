PSOE C-LM, por el 'caso Koldo': "Esas mascarillas fueron rechazadas por el gobierno del presidente Emiliano García-Page"

El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Pool

TOLEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha señalado este martes, ante el inicio del juicio del 'caso Koldo' al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes en pandemia, que "en Castilla-La Mancha esas mascarillas fueron rechazadas por el gobierno del presidente Emiliano García-Page".

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios, en rueda de prensa, la portavoz del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, preguntada por el inicio de este juicio en el Tribunal Supremo.

De otra parte, ha sido preguntada también por el juicio del 'caso Kitchen', que investiga el presunto operativo orquestado por la ex cúpula del Ministerio de Interior para vigilar al extesorero del PP Luis Bárcenas, siendo secretaria general del PP la expresidenta de la región, María Dolores de Cospedal.

La parlamentaria socialista ha señalado que este caso viene a "poner blanco sobre negro" que "la única sombra de corrupción que ha habido en esta región fue durante el gobierno del PP con la señora Cospedal, presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha".