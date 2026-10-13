PSOE C-LM espera que Ferraz no haga "ninguna modificación" en las listas que proponga en las cinco provincias

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, en una imagen de archivo. - PSOE

TOLEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha manifestado que espera que Ferraz no haga "ninguna modificación" en las listas electorales que los socialistas castellanomanchegos propondrán para las cinco provincias de la región de cara a las Elecciones Generales del día 29 de noviembre y que se decidirán este miércoles.

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha insistido, a preguntas de los medios, en que este miércoles se celebrarán los cinco comités provinciales socialistas que harán las propuestas de listas electorales para sus respectivas provincias y que "luego, lógicamente, Ferraz tiene que avalar".

"Lo que queremos luego es cerrar en ese Comité Federal que se celebre este fin de semana la lista que salga en los distintos comités provinciales que se van a celebrar. Esperemos que no haya ninguna modificación en las listas que se propongan desde Castilla-La Mancha", ha reiterado.