PSOE C-LM lamenta el "mal resultado" y pide reflexión a Ferraz: "Es evidente que la fórmula ministros no funciona"

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar - PSOE

TOLEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha lamentado este lunes el "mal resultado" de María Jesús Montero en las elecciones de Andalucía, para afirmar que "no es un buen dato y nada de lo que se pueda lanzar una lectura positiva", por lo que ha pedido reflexión a Ferraz.

"Es evidente que la fórmula ministros no funciona", ha afirmado a preguntas de los medios en una rueda de prensa la portavoz del PSOE en las Cortes, Ana Isabel Abengózar, quien ha añadido que la única izquierda que crece en Andalucía es "la que defiende con autonomía los intereses del territorio".

"Mi partido tiene que tomar nota. El PSOE nacional tiene que reflexionar, es evidente que la fórmula ministros no funciona y espero que Ferraz sepa verlo", ha dicho, para añadir que "la fórmula Page, de estar pegado al territorio, es la que tendría que plantearse Ferraz".

No obstante, y pese a la victoria del PP, Abengózar ha dicho que los 'populares' en la región "deberían hacérselo mirar" porque si un líder "valorado y querido por su partido a nivel nacional", como es Juanma Moreno, ha tenido cinco escaños menos, "no quiero imaginar al PP de Castilla-La Mancha, que no ha pintado nunca nada en el territorio nacional".

"Han pitado tan poco que hasta se permiten venir a Castilla-La Mancha, faltar al respeto a los castellanomanchegos y hacerlo en la cara de Núñez. Así que no se pongan tan contentos que si lo extrapolan probablemente no tengan tanto que celebrar en esta región", ha resumido.

DEBATE AGUA EN LAS CORTES

Durante su comparecencia, Abengózar se ha referido al debate que su partido ha planteado para el pleno del próximo jueves en una defensa del agua para Castilla-La Mancha y los intereses hídricos de la región, con una iniciativa en la que piden rebajar los trasvases.

"Ya les anticipo que le PP quedará retratado en el próximo pleno porque tiene que posicionarse ya que vienen posicionándose día tras día con el desarrollo económico y social de otras regiones y dando la espalda a Castilla-La Mancha", ha argumentado.

A preguntas de los medios por las listas de espera y las criticas que han vertido desde el PP en una rueda de prensa anterior, la portavoz socialista ha defendido que el Gobierno regional ha revertido "todo aquello en lo que se cebó el PP" en materia sanitaria.

"Me parece increíble que esto lo diga alguien --ha dicho en referencia a la diputada 'popular' Tania Andicoberry-- que es de Almansa y cuyo hospital público quiso privatizar Núñez con su aplauso", ha concluido.

