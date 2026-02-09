PSOE C-LM pide "reflexión" a su partido a nivel nacional: "Tenemos que pensar que hay que dejar de bajar"

Archivo - La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar - PSOE - Archivo

TOLEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido "reflexión" de su partido a nivel nacional tras los resultados negativos que han arrojado las elecciones en Aragón, que pasa por "pensar" en dejar de "bajar" en el número de votos y por revisar la estrategia política.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha pedido a su partido a nivel nacional "revisar" lo que está haciendo y sacar sus propias conclusiones tras este resultado.

"Viendo Aragón y Extremadura tenemos que empezar a pensar qué hay que dejar de bajar y hay que subir. Hay que reflexionar que nos está haciendo bajar en número de votos, en el número de personas que confían en el PSOE", ha incidido Abengózar.

Por ello, ha apelado a revisar la estrategia de la dirección nacional del PSOE y saber si la posición que se está articulando hasta la fecha "es buena para España y para los ciudadanos".

En Castilla-La Mancha, desde las filas socialistas tienen "otra manera de gestionar" y tienen claro "que hay que defender la tierra y sus intereses ante todo". "Hay que mirar si estamos haciendo eso en todos los territorios", ha apremiado la socialista.

Ya centrándose en la pérdida de votos del PP y el ascenso de Vox tras la cita electoral en Aragón, se ha dirigido al líder del PP, Paco Núñez, para advertirle de la pérdida de votos de los 'populares', a pesar de que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, haya defendido los intereses de su región.

"Le diría a Núnez que reflexione, estando en la oposición. Si su compañero ha perdido dos diputados defendiendo su tierra, imagínese cuántos pueden perder Núñez en Castilla-La Mancha", ha avisado la dirigente del PSOE.

