El PSOE de C-LM se querella contra el alcalde de Quismondo por "mentir a la ciudadanía con el canon del agua"

TOLEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha acusado hoy al PP de "utilizar dinero público" para "mentir" a la ciudadanía en los municipios en los que gobierna con el canon del agua europeo, ante lo que el partido se ha querellado ya contra el alcalde de Quismondo, José Eugenio del Castillo, en Toledo.

Así lo ha confirmado el PSOE de Castilla-La Mancha después de la querella que interpuso el pasado lunes en los jugados de Torrijos por parte de los representantes del PSOE en el municipio de Quismondo, al sentirse su formación política "directamente aludida y difamada" en el boletín distribuido por el Ayuntamiento de Quismondo, tal y como se recoge en el escrito de denuncia, publicado por la Tribuna.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, ha criticado que el PP utilice las instituciones "que son de todos" para hacer una campaña "puramente partidista" que, además, está basada en "mentiras en relación al canon del agua".

"¿De verdad a alguien con un poco de sentido común, con un poco de decencia, esto le parece una campaña informativa, una campaña institucional de un ayuntamiento utilizar imágenes, símbolos institucionales, la imagen del presidente de Castilla-La Mancha para convertir esto en un panfleto de mentiras? El dinero de la ciudadanía no está para eso, sino para intentar mejorar sus vidas y no para pagar las campañas de los partidos políticos", ha aseverado.

Además, Sánchez Requena ha querido recordar que el canon del agua "no es un impuesto de Page" sino la transposición de la directiva marco del agua, pero también que la alternativa a no implantarlo es hacer frente a consecuencias económicas derivadas de las sanciones que conllevaría no cumplir con la ley.

De hecho, ha añadido, la mayoría de las comunidades autónomas ya lo tienen implantado, también las del PP, con la diferencia de que en estas sus gobiernos se han acogido a las cuotas más altas, y ha puesto a modo de ejemplo también la Comunidad de Madrid, que va a subir el agua un 3% anual hasta 2030.

Por tanto, ha trasladado, "allá cada uno con las consecuencias", en referencia a alcaldes como el de Quismondo (Toledo), por "seguir esas instrucciones o esas indicaciones basadas en la mentira a la que nos tiene acostumbrados el PP de Castilla-La Mancha, y el señor Núñez" y que "no se corresponde con la decencia, con la ética que nos debemos aplicar todos los ciudadanos, pero, especialmente, los responsables públicos".

Por otro lado, el portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes, ha querido valorar la reunión que este martes ha mantenido el Gobierno de Castilla-La Mancha con representantes de los sectores afectados por los aranceles de Donald Trump.

Un ejemplo, ha subrayado, de la política del presidente regional, del "método Page" consistente en "que vayamos todos juntos ante las situaciones difíciles, porque juntos está clarísimo que somos más fuertes, y podemos encontrar las mejores salidas y las mejores alternativas a los retos que se nos van planteando".

Para el parlamentario socialista, esa reunión con quienes pueden verse más perjudicados por la nueva realidad comercial y arancelaria que estamos viviendo en estas semanas, ha sido "una muy buena dirección en la que avanzar para hacer frente a las posibles consecuencias que haya que afrontar", ha indicado.

Y ha concluido pidiendo al PP "unidad" contra los aranceles, y en favor del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha, en el pleno de las Cortes que se va a celebrar este jueves.