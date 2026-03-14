PSOE C-LM reivindica el liderazgo de la región en dependencia y "en el ámbito de conciliación"

Cristina Maestre en atención a medios. - PSOE C-LM

CIUDAD REAL 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha reivindicado que la región se encuentra, "no solo en la nota más alta, en un sobresaliente" en materia de dependencia según el informe del Observatorio de la Dependencia publicado este viernes, "sino que además somos los que mejor lo estamos haciendo en el ámbito de la conciliación".

Así se ha expresado en el acto 'Corresponsabilidad es Igualdad' con motivo del reciente 8M, celebrado en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) donde la vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha ha sostenido que "tenemos mucho de lo que enorgullecernos" y más en las zonas rurales, según ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

Para Maestre, la calificación obtenida en el informe muestra "la voluntad inequívoca que tenemos de dotar a las personas que no pueden valerse por sí mismas de recursos", pero también, ha añadido, "de contribuir a la corresponsabilidad y a la conciliación de los derechos de las mujeres".

Hasta que empezó esta ley, ha recordado, "estaban abocadas a estar en casa cuidando de las personas que no se pueden cuidar ellas solas" por ello ha sostenido que "son esas pequeñas, grandes cosas que se tienen que hacer para garantizar la igualdad".

"Sabiendo la desigualdad que había y que la sigue habiendo" ha argumentado Maestre, "el Gobierno de Castilla-La Mancha, siempre desde el Partido Socialista, con todos nuestros presidentes, ha avanzado muchísimo en igualdad", ha subrayado.

"Ha avanzado para sacar afuera un problema que era privado y que ahora es público, como la violencia de género. Fuimos pioneros en sacar adelante la idea de conciliación para que la corresponsabilidad fuera una realidad", ha aseverado.

"Lo hacemos con recursos púbicos de atención, de cuidados, de atención a mayores, a niños con recursos educativos que empoderan a las niñas y con medidas activas que contribuyen a igualarnos entre todos", ha indicado.

EL NUEVO TRASVASE ES UNA MALA NOTICIA Y UN ERROR

A preguntas de los periodistas, Maestre ha manifestado que "para nosotros" el nuevo trasvase que va a haber al Levante "es una mala noticia y además es un tremendo error".

Un error, ha explicado porque "no ayuda a nadie, no ayuda al Levante a ser más autónomo y a emplear los recursos que ya tiene, financiado por el Estado y por la Unión Europea para ser autónomo en el acceso a los recursos hídricos, como puede ser el agua del mar", ha explicado.

Por supuesto, "es un atentado contra nuestra propia autonomía, no solo en el derecho al agua de uso de boca, que, es esencial, sino también porque tenemos derecho a reivindicar que nuestros agricultores tengan acceso al agua y agotar los recursos hídricos que tenemos".

Ahora mismo, ha matizado, "de forma coyuntural, ha llovido mucho y se ve el agua en la superficie, pero no significa que tengamos garantizada el agua el resto del tiempo y nos parece un error".

"Yo creo que en esto el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene que ser muy contundente a la hora de reclamar la paralización de esta aprobación, porque nos parece a todas luces injusta", ha concluido.