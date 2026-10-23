PSOE pide perdón a ciudadanos por no haber aprobado reforma del Estatuto tras confiar en alguien "tan débil" como Núñez

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez. - PSOE C-LM - Archivo

TOLEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha pedido perdón a los ciudadanos de la región por no haber podido sacar adelante la reforma del Estatuto de Autonomía.

"Hay que hacer un ejercicio de autocrítica y yo hoy quiero pedir perdón a los ciudadanos de Castilla-La Mancha", ha asegurado en declaraciones a los medios tras reunirse con un comité de expertos para preparar iniciativas en favor de Castilla-La Mancha para las próximas elecciones generales y autonómicas.

Estas disculpas vienen después de que el pleno de las Cortes regionales aprobara la retirada de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha --presentada por siete diputados del Grupo Socialista--, que se encontraba actualmente en tramitación en el Congreso, con el apoyo de PSOE y Vox y el único voto en contra del PP.

Se ha disculpado Gutiérrez con la ciudadanía "por haber confiado en una persona tan débil políticamente y con tan poca palabra como el líder del PP, Paco Núñez".

Defendiendo "un gran proyecto colectivo, ilusionante" como es la reforma estatutaria, y tras "varios años trabajando con organizaciones sociales", ha indicado que el Estatuto "es un proyecto en espera".

"Lo vamos a volver a recuperar, vamos a volver obviamente a intentar no ser la única región, de las pocas regiones que no han sido capaces de renovar su proyecto de ambición social para las próximas décadas".

Para ello, el PSOE tendrá "que esperar un nuevo liderazgo en el PP" que se empieza a vislumbrar entre las voces de este partido en la región, ha afirmado Gutiérrez.