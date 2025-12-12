El PSOE y el PP aprueban los presupuestos de la Diputación de Albacete para 2026 con el voto en contra de Vox

Pleno de presupuestos. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y el Partido Popular han aprobado los presupuestos de 2026 para la Diputación de Albacete, que ascienden a la cifra récord de 175 millones de euros, con 23 votos a favor y los dos votos en contra de los diputados de Vox.

El vicepresidente provincial y portavoz del Partido Socialista, Fran Valera, ha resaltado que el documento "no se limita a atender las necesidades cotidianas de los ayuntamientos sino que pretende ser un agente dinamizador, económico y de protección social" y ha agradecido la colaboración del PP en la redacción de los mismos.

Los presupuestos han incluido tres enmiendas aprobadas unánimemente que ha presentado el PP para destinar 1,5 millones al programa Dipualba Responde, de cara a paliar problemas en pueblos de ciclos integrales de agua y retirada de amianto, un millón de euros para una convocatoria para adquisición de vehículos y maquinaria y otro millón para rehabilitación de infraestructuras educativas y sanitarias.

El portavoz del PP, Antonio Serrano, ha valorado que si bien su partido no comparte buena parte del presupuesto, defiende "llegar a acuerdos y negociar".

Serrano ha matizado que esto no les limitará para hacer oposición y que seguirán "criticando lo que no nos gusta desde el respeto y la búsqueda del bien común para la provincia".

La líder del grupo Vox, Lorena González, ha tachado los presupuestos como un proyecto "que prioriza partidas de gasto improductivo, de transferencias sin control y financiación de políticas ideológicas".

El grupo de extrema derecha ha propuesto 10 enmiendas parciales como un convenio de colaboración con el Obispado para la rehabilitación de iglesias, una subvención para la Escuela de Cuchillería de Albacete, un convenio con la asociación Virgen de los Llanos, financiación para la Escuela Taurina de Albacete o un cheque bebé de 1.000 euros para las familias en pueblos con riesgo de despoblación.

Para conseguir esta financiación, Vox contemplaba el aumento estipulado de entregas a cuentas para 2026 y la reducción de partidas de la Diputación para Igualdad, proyectos medioambientales o ayuda humanitaria.

Las enmiendas han sido rechazadas con el voto en contra del PSOE y la abstención del PP.

Valera ha respondido al voto negativo de Vox a los presupuestos remarcando el hecho de que las enmiendas del partido de extrema derecha sólo cambiaba un 0,63% del dinero estipulado.

"Entiendo entonces que no es un presupuesto muy malo" para ustedes, ha enfatizado el vicepresidente provincial.

Además, Valera ha criticado que Vox intente venderse como el partido "más taurino, más santo y defensor del campo" cuando el proyecto presupuestario ya abordaba estos ámbitos a través de la convocatoria de rehabilitación de patrimonio o la partida para Expovicaman.

Además, Valera ha criticado la propuesta de la portavoz de Vox de reducir las partidas a ayuda humanitaria.

"Antes de los presupuestos está la humanidad", ha expuesto el portavoz del PSOE a González, destacando que la partida de "230.000 euros estipulada a proyectos como asistencia en campos de refugiados va para algunas organizaciones con la que a usted le gusta hacerse fotos como Cáritas y Manos Unidas".

NUEVE ENMIENDAS PARCIALES

Los presupuestos han incluido también 9 enmiendas parciales presentadas por el PSOE que han contado con el voto favorable del PP.

Estas incluían subvenciones debidas a acumulaciones de años anteriores para pueblos, pagos al ITAB por el mantenimiento de la Vía Verde, más financiación para el Proyecto de Acción Integral de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, un incremento en la partida para la Escuela de Cuchillería, apoyo al transporte escolar o una mayor inversión en la red de carreteras.

Las distintas partidas ascienden a un total de 175.225.245 euros, un 25,26% más que el año anterior, tal y como anunció este jueves el presidente provincial, Santi Cabañero, en la presentación de los presupuestos.

La promoción económica y el apoyo a los municipios es la mayor de las líneas de actuación, con casi 100 millones de euros, seguida de Servicios Sociales y apoyo al tercer sector, con casi 28,5 millones de euros.

Para Educación, Cultura y Deportes, se han presupuestado más de 8,7 millones de euros.

Por último, el ámbito de Medio ambiente, Turismo y Desarrollo Rural conseguirá casi 6,5 millones de euros.