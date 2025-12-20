PSOE reivindica el método Page que permite que CLM "siga por el buen camino" con más empleo, cohesión social y consenso

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez - PSOE

GUADALAJARA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha destacado el método de la estabilidad, el consenso y el progreso que se ha definido en la región gracias al presidente Emiliano García-Page y que ha permitido que Castilla-La Mancha haya vuelto a seguir yendo este año "por el buen camino", con "más empleo" creado que la media nacional, "cohesión social, consensos y pactos".

"Hoy, Castilla-La Mancha, podemos decir con orgullo, que es una excepción en toda España por gobernar aquí desde la moderación, desde el sentido común, entendiéndose con partidos políticos diferentes, por ejemplo, para aprobar el Estatuto de Autonomía", ha remarcado.

Y también consiguiendo pactos con empresarios y sindicatos, por ejemplo, para la creación de empleo y para el desarrollo económico, ha continuado Gutiérrez, que ha participado este viernes en la cena de Navidad que celebra el PSOE Guadalajara.

Con ello, ha puesto en valor que "Castilla-La Mancha ha vuelto a seguir yendo por el buen camino. Hemos creado más empleo que la media nacional, hemos cohesionado socialmente, es decir, reducido las desigualdades por encima de la media nacional. Hemos consensuado y pactado, como no sucede en otro lugar de España y, por lo tanto, hemos definido un método que ya es propio gracias al presidente Page, que es el método de la estabilidad, el consenso y el progreso".

Por otro lado, el dirigente socialista ha criticado que el PP, que "dice que valora la corrupción de otros partidos políticos y que no valora la de Vox porque no pertenece a Castilla-La Mancha como si Santos Cerdán o Ábalos fueran de Almansa o de Tarancón, lo que esconde tras de sí es un intento de blanquear los comportamientos de Vox" por si en el futuro "allí donde vaya a querer gobernar los tiene que necesitar".

Gutiérrez ha aludido al escándalo de 'Revuelta', la organización juvenil de Vox, con los fondos para los damnificados por la dana en Valencia, Letur y Mira, y ha considerado al mismo tiempo que "no hay ninguna estrategia electoral posible que permita que se limpie la corrupción, el machismo o las malas prácticas a las que Vox quiere condenar a la sociedad española".

Por eso, ha pedido al PP de Núñez que "mantenga la coherencia" sobre lo que condena y valora, porque "no puede querer blanquear a Vox por si lo necesita en el futuro. Si critica la corrupción de unos, bien hecho, pero tiene que empezar criticando la de los suyos y la que afecta a sus socios, en este caso a Vox y si critica, obviamente las malas conductas de unos, no puede ser que esa valoración crítica no la haga con los que son sus socios de gobierno", ha concluido.