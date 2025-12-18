PSOE respalda a la alcaldesa de Villarrubia de Santiago (Toledo) y respeta el proceso judicial

TOLEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de la provincia de Toledo ha expresado su apoyo a la alcaldesa socialista de Villarrubia de Santiago, María Concepción Monzón, tras conocerse el fallo judicial relativo al procedimiento en el que se encuentra inmersa, y ha reiterado su respeto al Estado de Derecho y a las resoluciones judiciales.

Desde la dirección provincial, y en un comunicado, los y las socialistas trasladan su confianza en la actuación de la alcaldesa, convencidos de que "no existió intención alguna de cometer irregularidad", sino de "respetar" la normativa vigente y actuar en todo momento por el bien del pueblo y del interés general.

El PSOE de la provincia de Toledo considera que María Concepción Monzón ha ejercido su responsabilidad pública "con honestidad, compromiso y vocación de servicio", y confía en su inocencia, motivo por el cual respalda la decisión de recurrir el fallo, "en el ejercicio de un derecho plenamente reconocido en nuestro ordenamiento jurídico".

Asimismo, desde la organización provincial subrayan que la alcaldesa ha afrontado este proceso "con colaboración, serenidad y respeto hacia la Justicia", valores que "el PSOE comparte y defiende."

Finalmente, el PSOE de la provincia de Toledo reitera su confianza en que el recurso anunciado permita aclarar definitivamente los hechos y poner en valor una actuación que, insisten, "estuvo guiada exclusivamente por el cumplimiento de la norma y la defensa del interés público".