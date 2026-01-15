PSOE traslada a Asaja y UPA que Mercosur no supone "inundaciones" de productos y que se cumplirán las normas de la UE

Archivo - La eurodiputada socialista Cristina Maestre - PSOE - Archivo

TOLEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha trasladado este jueves a las organizaciones agrarias de Asaja y UPA en Castilla-La Mancha que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur no supondrá "inundaciones" de productos de Latinoamérica a Europa, al tiempo que ha garantizado que las normas europeas se seguirán cumpliendo.

Así lo ha indicado a los medios la vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, tras la reunión que ha mantenido con la presidenta de Asaja Toledo, Blanca Corroto; y Alejandro García, miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de UPA, en la que también ha participado la portavoz del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar.

Así, ha concretado que abrir el mercado a Mercosur supondrá que "apenas entrará un 1,5% de la producción europea" y, sobre la normativa europea, ha afirmado que no se incorporarán carnes hormonadas, ni habrá introducción sistemática de productos químicos que no utilizan los agricultores en Europa.

"Tenemos una normativa europea y se va a seguir cumpliendo", ha apuntado, para agregar que lo que hay que impedir es que se haga esto "por la puerta de atrás" como lo pueden hacer también los productos chinos o los estadounidenses. "Por lo tanto, habrá controles, y me quedo con esos 45.000 millones que acaba de añadir la presidenta de la Comisión Europea precisamente para hacer posible esto".

En este punto, se ha preguntado por qué no hay tanto revuelo con los aranceles que "pretende introducir sin negociar" el presidente de los EEUU, Donald Trump, que van a posibilitar la introducción en la UE de "centenares de miles de toneladas de soja, de maíz, de ganadería, almendra y otros frutos secos a arancel cero", en lo que ha calificado como un acuerdo "sumamente letal para la Unión Europea".

Así, volviendo a Mercosur, ha garantizado que si los acuerdos se cumplen en su "en su literalidad" habrá una posibilidad "enorme e histórica" para la Unión Europea de cara a convertirse "en la verdadera potencia agroalimentaria del mundo". "Entendemos la preocupación del campo pero hay que optar por el multilateralismo frente al proteccionismo".

Tras destacar los aspectos "positivos" de este pacto, Maestre ha querido también poner el foco en "los lados sensibles" y ha puesto en valor el reglamento de cláusulas de salvaguardia que ha aprobado la UE en este acuerdo, que permitirá "echar el freno de emergencia" en el primer atisbo de un impacto económico en contra de los intereses de la Unión Europea en sus exportaciones.

"Significa que si se observa que a raíz de la incorporación de este acuerdo los precios caen solo un 5%, ya podemos activar ese mecanismo para pararlo y decir: Vamos a ver a qué se debe que se estén bajando los precios", ha resumido la eurodiputada socialista.

PAC

Se ha referido también a la Política Agraria Común, otro punto que ha tratado con estas dos organizaciones agrarias, para coincidir en que el modelo que ha presentado la UE "es sumamente pernicioso" para los agricultores, porque "rompe el modelo que hemos tenido hasta ahora, que sin ser perfecto estaba funcionando".

"Todo esto se ve amenazado por ese nuevo modelo de la PAC, que se basa en recortes económicos en los presupuestos en un modelo que opta por una renacionalización, para coger esta política y devolvérsela a los estados miembros para que hagan lo que quieran. Y eso es nefasto, porque entramos en una competencia desleal y la Unión Europea no es eso", ha sostenido.

APOYO A LA MANIFESTACIÓN DEL DÍA 29

De su lado, la presidenta de Asaja Toledo ha señalado que en la reunión ha pedido apoyo a los socialistas para la manifestación que tanto Asaja como UPA han convocado en Toledo el próximo 29 de enero bajo el lema 'Mentiras no, soluciones sí'.

Ha mostrado así su preocupación por el marco financiero de la PAC. "Estamos hablando de muchísimo dinero y si realmente al final ese recorte es así habrá muchísimas explotaciones que ahora mismo son viables que pasarán a no serlo. Y esto significa un palo más para el sector, sobre todo el ganadero".

También se ha referido a Mercosur y, tras mostrar su oposición, ha pedido a Maestre que no apoye en el Parlamento europeo este acuerdo cuando se vote y demandar soluciones y "no más mentiras", con el fin de que los productos de Latinoamérica compitan "en la misma liga" que los europeos.

Por último, el miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de UPA se ha referido también a la reforma de la PAC para afirmar que la UE "se equivoca" a la hora de crear ese fondo único "donde se transversa el sentido de una política agraria comunitaria para todos los países de la Unión", mostrándose también en contra de la reducción del presupuesto.

De otra parte, respecto a los acuerdos comerciales, no solamente Mercosur, ha apuntado que para UPA hay dos posturas "irrenunciables" como son los mecanismos de salvaguarda y los controles en frontera, tanto en origen como en destino, "para que no tengamos esa diferencia en las reglas de juego los agricultores europeos".