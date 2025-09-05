PSOE ve "indecente" que el PP "no condene" las declaraciones de odio de Vox en el Parlamento de Castilla-La Mancha

TOLEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez ha indicado este viernes que es "indecente y decepcionante" que el PP "no condene" las declaraciones que ha realizado Vox, este jueves en el pleno del Parlamento autonómico, "porque dependen de ellos en ayuntamientos y diputaciones".

Lo ha señalado en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, donde ha expresado que "estamos ante el PP más radical que esta región haya visto", recordando que ni un solo dirigente 'popular' ha levantado la voz ante las palabras del partido de extrema derecha, pero especialmente el presidente regional del PP, Paco Núñez.

"Quizás sea porque dependen de Vox para gobernar en muchos ayuntamientos y en muchas diputaciones, y quizás porque el señor Núñez las únicas esperanzas que tiene para gobernar en esta región sean de la mano del señor David Moreno", ha aseverado.

Jiménez ha afirmado que las palabras de Moreno, "nos avergüenzan a todos" y son "inadmisibles" al venir de un representante político.

"Una auténtica barbaridad que no podemos dejar de condenar una y otra vez. Declaraciones racistas y miserables que, para nada, podemos tolerar porque lo único que buscan es incendiar la convivencia, infundir el miedo y sembrar odio entre la ciudadanía", ha lamentado.

Por último, también se ha referido a otro asunto que coincide con el inicio del curso político, la condonación de la deuda a Castilla-La Mancha y el resto de comunidades autónomas, por parte del Gobierno de España, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Ha señalado que Núñez "no está legitimado para pedir absolutamente nada, mientras siga haciendo caso a Génova y oponiéndose a la condonación de la deuda para Castilla-La Mancha", algo que sin duda alguna es "fundamental" para la región porque supone la quita de 5.000 millones de euros, que es prácticamente "el agujero de la deuda que Cospedal nos dejó cuando gobernó en nuestra región", ha criticado.