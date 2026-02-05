Publicada la actualización de los precios de las analíticas realizadas en los laboratorios de Salud Pública de Sanidad

Archivo - Laboratorio de Castilla-La Mancha - JCCM - Archivo

TOLEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública ha publicado la actualización de los precios públicos en los laboratorios de salud pública de la Consejería de Sanidad.

Según la resolución publicada este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recogida por Europa Press, la Ley de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, establece en su artículo 32 que la cuantía de los precios públicos se actualizará de forma automática, anualmente, en función de la evolución de los costes presupuestarios o de las variaciones experimentadas en el índice de precios al consumo.

Por todo ello, y en función de la variación experimentada en el índice de precios al consumo desde el mes de diciembre de 2024 al mes de diciembre de 2025, que se toma como referencia para llevar a cabo la actualización, se ha acordado la actualización de dichos precios.

Así, entre otros, el precios de un análisis de contaminantes químicos orgánicos en aguas por CL-FLD (por contaminante o familia de contaminante) se sitúa en 173 euros; el análisis de contaminantes químicos orgánicos en alimentos por CL-FLD (por contaminante o familia de contaminante) en 98,95 euros; el análisis de mercurio en alimentos por AA en 58,03 euros; la determinación de alérgenos por Elisa (por muestra) en 128,98 euros; la determinación de gluten por Elisa (por muestra) en 147,31 euros; el estudio serológico de Salmonella en 32,36 y la determinación del grado de alcoholemia en sangre en 58,50 euros.

Cuando la analítica a realizar no figure en la relación comprendida en la resolución, se aplicará por analogía el precio público fijado para el análisis de un parámetro o técnica de características similares y, en caso de no existir, se elaborará un importe, que deberá ser aceptado por el peticionario. Todos los precios públicos incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo vigente.