Publicado el nuevo convenio entre Junta, Diputación y Fundación Impulsa para las bibliotecas móviles de Guadalajara

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GUADALAJARA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con el fin de facilitar los servicios bibliotecarios a los municipios de la provincia de Guadalajara, la Consejería de Educación, la Diputación de Guadalajara y la Fundación Impulsa de Castilla-La Mancha han acordado desarrollar el servicio bibliotecario móvil.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha recoge en su edición de este jueves la resolución, recogida por Europa Press, de dicho convenio, que parte de la premisa de que los servicios bibliotecarios constituyen uno de los instrumentos fundamentales a través del cual los poderes públicos promueven y tutelan el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho según recoge el artículo 44 de la Constitución Española.

Ante la necesidad de adecuar la prestación a todas las localidades, por pequeñas que sean o por difícil que resulte su acceso, las tres entidades disponen de cuatro bibliobuses que acudirán a los municipios de entre 300 y 1.000 habitantes, que carezcan de biblioteca o de sala de lectura pública.

A través del convenio, la Consejería de Educación dispone del personal, tanto de la dirección de la Red provincial de bibliotecas móviles, como los técnicos y técnicas de bibliotecas, y el personal encargado de la conducción y mantenimiento básico de vehículos.

La Diputación de Gualajara, por su parte, aporta 60.000 euros a la Fundación Impulsa destinados a la realización de actividades de fomento de la lectura, la financiación de combustible y mantenimiento, así como de los fondos documentales de los bibliobuses.

Para el seguimiento del convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento presidida por la persona titular de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara.