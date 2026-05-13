Publicado el proyecto para construir los primeros tramos de la futura vía verde de los terrenos ferroviarios de Tarancón

Plano de la Línea Verde de Tarancón. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha publicado en su tablón de anuncios el proyecto que supondrá la ejecución de los primeros tramos de la futura vía verde que transcurrirá sobre los terrenos ferroviarios de Tarancón, en desuso desde la clausura del tramo que une esta localidad y Utiel.

Este proyecto es el primer paso en Tarancón del denominado Plan XCuenca para el desarrollo e integración urbana de las parcelas por las que transcurría el tren regional.

En el caso de la localidad taranconera, afectará a unos 47.000 metros cuadrados.

Según explica la memoria consultada por Europa Press esta primera actuación contará con un presupuesto de 638.000 euros, financiados íntegramente por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y supondrá la eliminación de la vía férrea para "consolidar la continuidad entre barrios colindantes y crear un corredor urbano integrado que sirva como base para la futura Vía Verde prevista sobre la plataforma ferroviaria desafectada".

El proyecto inicial incluye varias actuaciones: entre ellas las conexiones, una de tráfico rodado y peatonal y tres exclusivamente para uso de peatones, de tres varios que, según describe la memoria, "están actualmente cortados".

Estas conexiones permitirán enlazar la calle Donantes de Sangre con las calles Archivero Dimas Pérez, Goya, Murillo y Julio Romero de Torres y su diseño y están pensadas para que, en el futuro, sean compatibles con la proyectada Línea Verde.

El resto de los trabajos afectan a los pasos a nivel de la red ferroviaria y el entorno de la actual estación de ferrocarril.

En concreto, se prevé la supresión de los pasos a nivel en la Avenida Pablo Iglesias, San Cristóbal, San Isidro y Avenida Juan Carlos I.

En algunas de estas obras se plantea la integración de la vía férrea y, en algún caso, directamente su retirada.

Aunque no se ejecutará en este proyecto inicial, la memoria apunta otro de los trabajos previsto en el desarrollo de este Plan XCuenca en Tarancón: la rehabilitación de la actual estación de ferrocarril y dar continuidad al parking público situado al oeste de la misma, "habilitando los espacios libres alrededor del edificio para que formen parte del sistema de espacios verdes del municipio y se integren con el tejido urbano consolidado, dotando también de uso al propio edificio para evitar su progresivo deterioro".

La documentación está disponible en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Diputación, que ha supervisado la redacción del proyecto, que ha sido aprobado provisionalmente.