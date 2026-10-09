Publicados los bienes de 352 integrantes del Gobierno de C-LM, con Page registrando un salario bruto de 92.165 euros

Archivo - El presidente de C-LM, Emiliano García-Page. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha hecho pública la relación de declaraciones de actividades, bienes y rentas del Ejecutivo regional, incluyendo a cargos públicos y asimilados, así como personal eventual. Una relación que eleva la cifra de datos de transparencia a un total de 352 miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En la relación de declaraciones publicada en virtud de la Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha y consultada por Europa Press, consta que el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, percibió un salario bruto de 92.165 euros, 463 euros más que en la declaración de transparencia de 2025.

En neto, el jefe de Gobierno regional percibió un salario de 59.826 euros. Además, percibió 18.757 euros a lo largo del año como diputado autonómico de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Pocos cambios en la declaración de bienes del mandatario autonómico que atesora dos viviendas en propiedad en Toledo y dos vehículos personales, así como una hipoteca de la que restan

En el caso del vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, su salario bruto ascendió a 87.556 euros, de los cuales percibió en neto 57.940,19 euros en todo el año, más los 18.757 euros en condición de diputado.

La novedad constatada en la declaración de bienes del vicepresidente es la adquisición el pasado mes de abril de un ciclomotor de 50 cc por un valor de 900 euros.

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, registra idénticos ingresos salariales por su cargo en el Ejecutivo y en las Cortes de Castilla-La Mancha, a los que suma 45.070 euros a lo largo del año gracias a arrendamientos de bienes.

POCOS CAMBIOS EN LAS DECLARACIONES DE LOS CONSEJEROS

Entre los titulares de carteras del Ejecutivo regional, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, es el que registra un salario bruto mayor, con 91.061,90 euros, de los que percibe 59.523,52 de salario neto. Ruiz Molina no registra cambios en su declaración patrimonial respecto a 2025, con dos residencias y tres vehículos.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, percibe un salario bruto mayor que los vicepresidente, con 90.445,82 euros, de los que le quedan 59.407,02 euros netos al año.

El mismo salario que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, 90.455,82 euros, que declara un saldo medio en cuentas de 22.952 euros; 10.662 en un fondo de pensiones y 150.000 euros en un seguro de vida. Registra también un préstamo hipotecario de 274.929 euros.

Mientras, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, percibió 86.343,72 euros y dice tener en cuenta corriente 28.117 euros. En 2025 adquirió el 33% de un solar rústico de 330 metros cuadrados y otro urbano de 1.740 metros, al 100%, en la localidad conquense de Villar de Olalla.

El titular de Fomento, Nacho Hernando, contó con un salario bruto de 82.948,32 euros, de los que percibió un salario neto de 54.550,07 euros. Ningún cambio en su declaración patrimonial, con un piso en propiedad en Toledo y una hipoteca de la que restan 107.534,45 euros.

El consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán percibió el mismo sueldo, 82.948,32 euros, de los que percibió un salario neto de 54.550,07 euros, sin registrar ningún cambio patrimonial.

Igualmente, la consejera Portavoz, Esther Padilla, percibió del Ejecutivo regional 82.948,32 euros y declara 2.400 euros en concepto de arrendamiento. En dos cuenta bancarias tiene 17.134 euros y en acciones, 500. Suma dos préstamos por un valor cercano a los 32.000 euros.

Sara Simón también cobró otros 82.948,32 por estar al frente de la Consejería de Igualdad. Declara tener 17.325 euros en una cuenta bancaria y una hipoteca de 148.630 euros.

Mismo salario ganó Bárbara García Torijano --82.948,32--, consejera de Bienestar Social. Además de los 6.000 euros en alquiler de vivienda, declara tener 25.000 euros en cuentas bancarias, un plan de pensiones de 2.141 euros, una hipoteca de 73.000 euros y un préstamo de 25.000.

García Torijano adquirió en 2025 al 100 por cien una vivienda de 82,43 metros cuadrados y una plaza de garaje de 12,82 en Torrejón del Rey.

También comparte nómina Patricia Franco, que ingresó otros 82.948,32 como consejera de Economía, Empresas y Empleo. En una cuenta de ahorro registra 66,45 euros y 23.624,55 en cuentas bancarias. Declara una hipoteca de 105.324,57 euros.